Tots els partits excepte Cs i PPC pacten aïllar Vox al Parlament

La irrupció de Vox al tauler polític català ha propiciat una aliança de totes les forces amb representació al Parlament, excepte Cs i PPC, per aïllar l'extrema dreta de la vida parlamentària. Els 115 diputats de PSC, ERC, Junts, CUP i En Comú Podem es van comprometre ahir sobre el paper a apartar els onze representants ultres dels òrgans de govern de la cambra catalana, començant per la Mesa del Parlament. La recepta per impedir que els discursos d'odi prenguin força passa per replicar des del faristol en defensa dels drets humans, van pactar.