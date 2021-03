Borràs és escollida presidenta del Parlament en segona votació

La diputada de JxCat Laura Borràs ha estat escollida presidenta del Parlament en segona votació amb els vots a favor d'ERC i JxCat, i l'abstenció de la CUP. En primera votació no ha aconseguit la majoria absoluta mínima de 68 diputats i se n'ha fet una altra entre els dos noms més votats: Borràs i Eva Grandos (PSC). En segona volta surt escollit qui obté més vots, en aquest cas Borràs, per 14 més. La CUP ha expressat amb l'abstenció el recel que tenen amb la figura de Borràs per la seva situació judicial arran de la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs és la tercera dona en ocupar la presidència del Parlament i la desena persona des del restabliment de la cambra catalana.

Laura Borràs no ha estat escollida presidenta del Parlament en primera votació ja que JxCat i ERC hi han votat a favor però la CUP s'hi ha abstingut. PSC, Cs i PPC han apostat per la candidata dels socialistes, Eva Granados. Mentre que Vox ha votat per la seva diputada María García Fuster i els comuns ho han fet per Joan Carles Gallego. Ara es farà una segona votació entre els dos candidats més votats: Borràs i Granados. Aquesta vegada Borràs en tindrà prou en aconseguir més vots a favor que Granados per ser proclamada presidenta de la cambra. La CUP ha cedit un dels seus vots al diputat de JxCat Lluís Puig ja que no s'ha acceptat que delegui el vot.

En la segona votació, els diputats de JxCat i ERC han votat Borràs sumant 64; PSC, comuns, Cs i PPC han apostat per Eva Granados, que n'ha obtingut 50; mentre que la CUP i Vox han votat en blanc sumant un total de 18. Hi ha hagut també dos vots nuls. La votació s'ha fet en el marc de la constitució del Parlament que s'ha celebrat de manera excepcional a l'auditori per poder complir les mesures anti-covid. Per primera vegada després d'un any, s'han reunit els 135 diputat de la cambra catalana. En les votacions, la CUP ha cedit un dels seus vots al diputat de JxCat Lluís Puig com a mostra de "solidaritat antirepressiva" ja que la Mesa d'Edat no ha acceptat la petició de delegació del vot. El president de la Mesa d'Edat Ernest Maragall hi ha votat a favor però els dos secretaris Alberto Tarradas (Vox) i David González (PSC) hi han votat en contra.

Ara que ja ha estat escollida presidenta del Parlament de la tretzena legislatura que arrenca avui, Borràs farà el seu primer discurs quan acabin les votacions per a la resta de càrrecs de la Mesa. Després es trobarà amb el fins ara president, Roger Torrent, al despatx d'audiències on, com és tradició, li farà el traspàs simbòlic del càrrec. Un cop acabada aquesta reunió, la nova presidenta sortirà del Palau perquè la formació de gala del Cos de Mossos d'Esquadra li reti honors per primera vegada.

Borràs haurà de comunicar la constitució del Parlament al cap de l'Estat, al president de la Generalitat en funcions i a les presidentes del Congrés dels Diputats i del Senat, respectivament.



Tercera presidenta del Parlament

Borràs és la tercera dona que ocupa la presidència del Parlament després de Núria de Gispert (2010-2015) i Carme Forcadell (2015-2017). Des del restabliment del Parlament, el 1980, deu persones, comptant Borràs, han ocupat aquest càrrec: Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015), Carme Forcadell (2015-2017) i Roger Torrent, des del 17 de gener de 2018 fins avui.