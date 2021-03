Nokia i Sony se sumen a Ericsson i anul·len la seva presència física al Mobile

Nokia i Sony es van sumar a Ericsson i van anunciar que no tindran presència física en el Mobile World Congress de Barcelona enguany. Després de considerar-ho «acuradament» i a conseqüència del coronavirus, Nokia ha deixat oberta la porta a participar en les activitats virtuals que està «planejant» l'entitat organitzadora, la patronal GSMA, va informar en un comunicat ahir. «Entenem que GSMA està planejant una sèrie d'activitats virtuals i treballarem amb ells per entendre com podem participar», va apuntar Nokia.

La firma destaca que la salut dels seus empleats, clients i socis és de «màxima importància» i que donada la naturalesa internacional de l'esdeveniment i que la vacunació està en les seves primeres fases, hi participaran únicament de manera virtual. Les dues cancel·lacions es van produir l'endemà passat que l'organització revelés les mesures de seguretat que posarà en marxa per la pandèmia. Per la seva banda, Sony va anunciar que «hem pres la decisió de no participar en el MWC 2021. A mesura que el món canvia cap a oportunitats cada vegada més digitals i en línia per prevenir la propagació del coronavirus».