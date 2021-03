El ritme de vacunacions el cap de setmana segueix lent a Catalunya

Els equips de vacunació deel Departament de Salut van administrar fins diumenge un total de 776.050 dosis de les tres vacunes disponibles contra la covid-19, fet que suposa que un 10% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis. Malgrat tot, segons la darrera actualització, només es va produir un augment de 1.504 noves dosis i, per tant, el ritme del cap de setmana continua sent baix.

Després de pràcticament completar la vacunació en totes les residències de gent gran i estar ultimant la de tots els sanitaris que treballen en hospitals i centres de salut, Salut continua vacunant els col·lectius de persones considerades essencials -docents, bombers, policies, farmacèutics, etc.-; persones de més de 80 anys que no estan institucionalitzades i grans dependents.

La setmana passada, Salut va adequar els recintes firals de Manresa, Igualada i Vic, juntament amb l'hotel d'entitats de Berga, com a espais de vacunació dels col·lectius professionals que en aquests moments es vacunen amb les dosis d'AstraZeneca als centres d'atenció primària (CAP) del Bages, Osona i Anoia.Segons Salut, la intenció és tenir preparats espais més amplis, de fàcil accés i condicionats solament per funcionar com a centres de vacunació a la Regió Sanitària Catalunya Central.

Fa dues setmanes es van afegir diferents punts de vacunació, en concret centres de primària, amb l'objectiu de poder administrar la vacuna Pfizer a les persones majors de 80 anys, els grans dependents i usuaris de centres de dia, entre altres col·lectius fràgils.

Avui està prevista una roda de premsa d'actualització del procés de vacunació a Catalunya. Segons els paràmetres establerts, la següent fase de població a vacunar correspondria a la franja d'entre 70 i 80 anys.