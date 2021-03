El Govern justifica l'expedient a Bosch per falta de dades

L'informe del Gabinet Jurídic del Govern sobre l'escàndol de les denúncies d'assetjament sexual per part de Carles Garcias, el que fou cap de gabinet de l'exconseller d'Exteriors Alfred Bosch, conclou que encara que «ens trobem objectivament davant una escassetat d'indicis que s'ha posat de manifest durant la tramitació de la recerca duta a terme» per la inspecció general de serveis de personal del Govern. I afegeix: «No es pot descartar el coneixement, per part de l'exconseller, d'actuacions presumptament assetjadores del senyor Garcias, fet que fa necessària la incoació de l'expedient oportú» per aclarir els fets.

L'informe conclou que l'obertura d'aquest procediment sancionador permetrà a Bosch «explicar la seva versió dels fets en seu administrativa, cosa que fins a data d'avui, malgrat l'existència d'actuacions de recerca i l'emissió d'informes per part de diferents òrgans, no ha tingut oportunitat de fer». El text fa referència, així, als dos expedients previs que es van obrir arran d'aquest cas, l'esclat del qual compleix aquest dimarts un any.

Un es va emetre l'agost passat per part de Funció Pública, que va concloure que Bosch coneixia el presumpte assetjament sexual de Garcias a treballadores d'Exteriors. Després d'això, la Generalitat va encarregar una segona anàlisi al Comitè Assessor d'Ètica Pública, que no va proposar sanció. Finalment, el Govern, a petició del vicepresident en funcions de president, el republicà Pere Aragonès, va demanar un tercer informe, en aquest cas al Gabinet Jurídic, que és el que reafirma la necessitat d'obrir expedient sancionador.

El document detalla que, a partir d'ara, Bosch podrà «exercir el seu dret de defensa» en un expedient que s'obre per evitar «la prescripció de les infraccions que eventualment s'hagin pogut cometre». Amb tot, l'informe és molt caut i deixa clar que després de tot aquest nou procediment «es puguin confirmar o no els indicis apuntats sobre «la conducta omisiva» de Bosch i, en conseqüència, «es formuli el plec de càrrecs pertinent o s'acordi l'arxivament de les actuacions».

Segons aquestes conclusions dels serveis jurídics, el fet que Bosch ja no ostenti el càrrec de titular d'Exteriors, atès que va dimitir el 9 de març del 2020, quan el diari Ara va destapar el cas de la seva mà dreta, no invalida l'obertura d'un expedient sancionador.