Entren en vigor el relaxament d'algunes de les mesures restrictives

Bars i restaurants, universitats i gimnasos estrenen aquest dilluns el relaxament d'algunes de les mesures restrictives contra la Covid-19, aprovades dijous passat pel Procicat. Així, es recuperen gradualment les classes presencials a la universitat amb un 30% d'aforament, el lleure i les extraescolars per als àmbits de Secundària, FP i Batxillerat, així com de les competicions d'esport federat per a majors de 16 anys. A més, es permeten més de dues bombolles en les reunions de sis i també es reprenen les activitats als centres cívics per a majors de 60 anys, amb un màxim de sis persones i a l'aire lliure. També es reobren els vestidors als gimnasos, i museus i biblioteques podran celebrar actes culturals.

Tot això, seguirà així durant els propers set dies. Tot i que s'ha establert una franja única de 7.30 a 17.00 hores per a la restauració de dilluns a diumenge, els bars i restaurants que es trobin en centres comercials continuaran tancats.

En el cas de les universitats, s'estableix que hi pot haver una presencialitat del 30% a les classes teòriques per al conjunt dels centres universitaris i es deixa en mans de l'autonomia universitària com aplicar aquest percentatge.

Pel que fa als vestidors dels gimnasos, tot i que es reobren, se n'ha de fer un ús "racional" i complint en tot moment les mesures de seguretat. En l'àmbit esportiu no es reprenen totes les competicions esportives perquè això comportaria un alt volum de gent i de mobilitat i per això s'ha optat per continuar fent petites passes amb la represa de les de les persones de més de 16 anys.