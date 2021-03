El número de pacients ingressats a les UCI per covid a Catalunya continua descendint aquest diumenge

Una persona, ingressada a l'UCI d'un hospital per la covid-19

Una persona, ingressada a l'UCI d'un hospital per la covid-19 | EUROPA PRESS

Els indicadors epidemiològics segueixen millorant lentament a Catalunya, amb 1.060 contagis i 12 noves morts comunicades des d'ahir, i també disminueix el nombre de pacients greus de Covid que són a les UCI, deu menys que el dia anterior, encara que augmenta el nombre d'ingressos hospitalaris.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest diumenge pel Departament de Salut, el nombre de pacients hospitalitzats avui és de 1.594, un total de 64 més que la vigília, dels quals 515 són a l'UCI, la qual cosa suposa deu menys que ahir.

La majoria dels indicadors epidèmics baixen molt lentament, segons els epidemiòlegs per l'extensió de la variant britànica, més contagiosa, encara que la velocitat de propagació (Rt) es manté estable des d'ahir en 0,93.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, és de 211 punts, cinc menys que ahir.

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies (IA14) ha baixat també i és de 232 casos, sis menys que el dia anterior.

Les últimes 24 hores s'han notificat 1.060 nous contagis, 430 menys que el dia anterior, amb la qual cosa el total d'infectats des de l'inici de la pandèmia puja a 566.167.

Els últims set dies, els casos positius confirmats per PCR o test d'antígens han estat 8.076. La positivitat, és a dir, el percentatge dels PCR i testos d'antígens que donen positiu, s'ha situat en el 4,77%, sis centèsimes menys que ahir, per sota del 5% que l'OMS estableix per considerar controlable la pandèmia.

La xifra de morts des de la primera defunció per covid a Catalunya des que es va registrar la primera fa ara un any, el 6 de març de 2020, puja ja a 20.850 víctimes, dotze d'elles notificades des d'ahir.

Quant a les persones que ja han estat vacunades a Catalunya, són ja 569.962 les que han rebut ja la primera dosi, 4.851 més que la vigília, i 204.584 les que també han rebut la segona dosi, 2.038 més.

El risc de rebrot és a més de 1.000 punts a la Val d'Aran



Per comarques, les que segueix tenint un risc de rebrot més alt són la Val d'Aran, amb un EPG de 1.011 -184 punts menys que ahir-, seguida d'Osona (534), la Conca de Barberà (491), la Garrotxa i el Ripollès (484), el Moianès (435), l'Alt Urgell (422) i el Pla d'Urgell (421).

Baixen de vuit a set el nombre de comarques que estan per sota del llindar de 100 EPG i una d'elles, el Priorat (10) està per sota de 30, la qual cosa indica que està amb risc baix.

El Barcelonès, la comarca més densament poblada, té un risc de rebrot de 224, vuit punts menys que ahir, i la velocitat de contagi del virus es manté estable en 0,96. La ciutat de Barcelona té avui un risc de rebrot del 216, nou punts menys que ahir, i la velocitat de propagació és del 0,97, una centèsima menys.