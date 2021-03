Noves mesures del Procicat a partir d'aquest dilluns

A partir de dilluns 8 de març el Govern mantindrà 7 dies més, fins el 15 de març, el gruix de les mesures actuals per frenar la propagació de la Covid-19, però flexibilitza les condicions de determinades activitats, com a l'hosteleria, l'educació i l'esport. Així, a partir del 8 de març, els bars i restaurants podran obrir de dos quarts de vuit del matí fins les cinc de la tarda. Fora d'aquesta franja horària, els clients no podran romandre a l'establiment. La decisió l'ha aprovada avui el PROCICAT, en la reunió de revisió de les mesures de prevenció i control de la pandèmia.

Una altra de les novetats destacades és en l'àmbit esportiu, on el PROCICAT manté les limitacions en aforaments i la necessitat de cita prèvia, si bé ara permetrà la reobertura dels vestidors, tot demanant a les entitats i als usuaris que fomentin un ús responsable. En aquest sentit, la resolució assenyala que el seu ús és, fonamentalment, per a les persones usuàries del servei de piscina, si n'hi ha, i per a les persones que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai, abans o després de l'activitat esportiva. D'altra banda, es continuen permetent les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professional, així com les que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals. Ara, a més, es reprendran les lligues federatives regulars a partir dels 16 anys. Totes aquestes competicions s'hauran de celebrar sense públic.

En l'àmbit universitari, la presencialitat a les universitats continuarà fonamentalment reservada a les pràctiques i les avaluacions, si bé, pel que fa a les activitats teòriques es permetrà la presencialitat simultània de fins a un màxim del 30% dels universitaris de cada centre i no es podrà superar aquest percentatge en cap universitat. Caldrà extremar sempre les mesures de protecció.

Respecte a les activitats extraescolars, organitzades dins o fora d'un centre educatiu, el PROCICAT ha aprovat que a partir de dilluns es podran realitzar, però mantenint els grups màxims de 6 persones per aula en les etapes d'educació infantil, primària, i ara també a la secundària, al batxillerat i als cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars, mantenint els grups estables escolars o part d'aquests, poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.

I pel que fa a les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, s'han de fer tant en espais interiors com a l'aire lliure, però mantenint els grups màxims de 6 persones. En aquest sentit, es manté que les puguin fer els alumnes d'educació infantil, primària, i ara també els de secundària, batxillerat i cicles de formació professional.

Pel que fa als equipaments cívics, es manté el gruix de les restriccions, però a partir de dilluns, podran fer activitats presencials a l'aire lliure per a majors de 60 anys, ja siguin de caire físic o d'entrenament de la memòria. Ara bé, els grups no podran superar les 6 persones. Altres tipus d'activitats es podran fer exclusivament per mitjans telemàtics, sense que impliquin la presència dels participants.

El PROCICAT també ha aprovat la supressió de la prohibició d'organitzar activitats culturals a biblioteques, museus, arxius, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals. puguin organitzar activitats.

Finalment, el gruix de mesures ja vigents es mantenen, com el toc de queda i el confinament comarcal, que continuaran com fins ara.

La consellera de Salut, Alba Vergés ha demanat a la ciutadania que "encara no ens hem de relaxar perquè la pandèmia continua activa". De fet, a dia d'avui hi ha més de 500 pacients crítics i 1.637 hospitalitzats per coronavirus als hospitals, i "per això cal fer un últim esforç", tot i que en aquesta recta final "és possiblement quan ens està costant més".

Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que la situació actual de l'epidèmia continua estant marcada, des de fa dies, per un descens tímid en el nombre de contagis, així com també pel que fa a altres indicadors rellevants. Pel que fa a la perspectiva dels propers dies, s'espera una "continuïtat d'aquesta tendència a la baixa, però poc pronunciada".

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha apel·lat a "continuar amb el compliment de les mesures" establertes avui pel Procicat. "Està totalment acreditat que la falta de mobilitat implica de forma directa una disminució dels contagis", ha dit.