ERC se suma a la vaga feminista del 8-M i reivindica el seu «compromís» amb els drets de les dones

La capçalera de la manifestació de membres de la comunitat educativa baixant per Via Laietana, el 8 de març del 2019, amb motiu de la vaga feminista | Miquel Codolar / Arxiu

ERC s'ha sumat a la vaga feminista del 8-M reivindicant el seu "compromís" amb els drets de les dones. La formació ha fet una crida a formar part de les mobilitzacions convocades per demà, respectant totes les mesures de seguretat derivades de la covid-19.

Segons els republicans, la pandèmia no només ha evidenciat que "les desigualtats de gènere continuen ben presents", sinó que a més, "les ha agreujat". Per això, el partit considera que és "més urgent que mai" denunciar-les per garantir que la sortida de la crisi no perpetuï "aquesta situació injusta". Així, ERC suspèn tota la seva activitat, tant interna com externa, i anima a totes les persones militants, simpatitzants, votants i a la ciutadania en general a participar en les protestes.