Desallotgen una macrofesta il·legal amb 105 persones en una masia de Dosrius

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar ahir dissabte a la nit una macrofesta il·legal amb 105 persones en una masia de Dosrius (Maresme). Segons la policia catalana, l'avís de la festa es va rebre pels voltants de les 23.00 hores en una masia situada al nucli de Canyamars i els agents s'hi van desplaçar amb diverses patrulles. Els Mossos van denunciar els 105 assistents per múltiples incompliments de les restriccions per la covid-19. Alguns dels participants no portaven mascareta i n'hi ha que s'havien saltat el confinament comarcal per acudir a la macrofesta. Fa just una setmana, el diumenge 28 de febrer, la policia ja va desmantellar una festa il·legal amb vint persones en una nau industrial a Vilassar de Mar, també al Maresme.