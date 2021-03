Aragonès i Junqueras pressionen per tancar aviat un «Govern estable»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el coordinador nacional i candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, van urgir a Junts i la CUP, però també als comuns a tancar un acord per a un Govern «estable» de manera «urgent».

Junqueras, davant el Consell Nacional del partit, va reclamar que «tothom estigui a l'altura» per complir el mandat que, al seu judici, va sortir de les urnes el passat 14 de febrer: «L'autodeterminació de Catalunya, l'amnistia i la reconstrucció econòmica i social del país amb una majoria parlamentària d'esquerres»».

En una línia similar, Aragonès va reclamar un pacte «urgent, perquè ni la pandèmia ni la repressió descansen» i per aconseguir l'amnistia dels presos, la volta dels «exiliats». Segons el parer del presidenciable per ERC, les converses per formar Govern han de ser «honestes i abordar tots els temes sense vetos i amb generositat». Va insistir en la «via àmplia» que proposa ERC per a «una Generalitat republicana».

Reptes de Catalunya

Durant la seva intervenció davant el Consell Nacional, va enumerar els reptes a què, en la seva opinió, s'enfronta Catalunya, entre els quals va destacar la pandèmia, amb la crisi sanitària, econòmica i emocional, «que exigeixen política d'esquerres».

Però hi ha uns altres com la transició ecològica «el dels drets i llibertats i el de la derrota de la ultradreta». Tot això, va insistir, exigeix «un acord amb celeritat i solidesa i amb tota la generositat que requereix el moment».

Al seu entendre, «cal tenir ganes i conviccions fermes», atributs que posseeix ERC, va dir; i fugir de «compartiments estanc». «És a les nostres mans fer la nova Generalitat republicana», va ?sentenciar en referir-se a la majoria independentista en el Parlament.

Junqueras, per part seva, va destacar les «persones i sectors complets» que estan sofrint per la crisi de la covid, i va assegurar que «aquesta gent que sofreix» va donar un mandat en les últimes eleccions: «L'autodeterminació de Catalunya, l'amnistia i la reconstrucció econòmica i social del país amb una majoria parlamentària d'esquerres».

«Tenen dret a saber que tots aquells que podem contribuir a donar al país un Govern fort i estable el tindran i tenen dret a saber que estarem a l'altura», va reiterar.

En la mateixa línia que Aragonès, va afirmar que ERC actuarà amb «la màxima generositat» per aconseguir el Govern «fort i durador» que es requereix.

L'esforç, va sentenciar, «va molt més allà dels partits. Tothom està cridat a acompanyar els partits que han d'assumir aquesta responsabilitat».

Les intervencions es van produir dos dies després que Aragonès detallés en un acte a Barcelona el seu full de ruta i en el qual va exigir a Junts que deixés de coquetejar amb una repetició electoral i que més de 300 entitats van donar suport a un acte empresarial a l'Estació del Nord de Barcelona per mostrar el seu rebuig a la violència i a la inestabilitat política i reclamar un Govern estable que prioritzi la recuperació econòmica.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar que els comuns mantenen canals oberts amb ERC i que segueixen parlant de cara a la pròxima legislatura. En canvi, va carregar contra les actituds xenòfobes de JxCat.