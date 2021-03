Restaurants i bars podran obrir fins a les 17 h sense interrupció

El Govern va acordar ahir eliminar les franges horàries diürnes d'obertura de bars i restaurants, que podran obrir ininterrompudament de 07.30 fins a les 17.00 hores a partir del dilluns 8 de març, segons van anunciar la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una compareixença després de la reunió del Procicat. No s'inclou en aquesta relaxació de les restriccions la franja nocturna, de manera que a les nits les mesures es mantenen com estaven: els locals només podran obrir per servir menjar per emportar o a domicili. Es manté el tancament comarcal i el toc de queda. Aquests ajustos entraran en vigor el dilluns 8 de març i es mantindran durant 7 dies, fins el dilluns 15 de març.

Vergés va insistir en la necessitat de «continuar molt alerta». «Mantenim el gruix de les mesures però amb alguns ajustos. Serà amb una vigència de 7 dies. Veurem setmana a setmana com evoluciona la pandèmia», va remarcar la consellera.

Altres novetats: s'augmenta al 30% la presencialitat a les universitats, s'amplien les extraescolars i activitats d'oci més enllà de l'educació infantil i primària, és a dir a joves de secundària, batxillerat i cicles formatius. Es permet obrir els vestidors de gimnasos i centres esportius amb mesures de precaució i amb un ús racional. Així mateix, es podran reprendre les activitats esportives federades a partir de 16 anys. (Més informació a la pàgina 33). Es reprenen les activitats en centres cívics a l'aire lliure per a persones de més de 60 anys i amb màxim de 6 persones. També s'amplia al 50% l'aforament en actes culturals, museus, galeries d'art, sales d'exposicions, biblioteques i arxius. Finalment, el màxim de 6 persones permès en una vivenda ja no haurà de ser d'un màxim de dues bombolles.

En l'àmbit de les residències, Salut preveu sortides il·limitades per als residents dels geriàtrics que estiguin vacunats i segueixin les mesures de seguretat. El pla sectorial de les residències també contempla recuperar les visites amb franges horàries.

Preguntada per la presencialitat universitària, Vergés va deixar les universitats decidir com apliquen aquest 30% de l'aforament permès. Al principi, estava previst que el 8 de març recuperessin la semipresencialitat els alumnes de segon, que s'afegirien així als de primer curs. Amb l'ajust anunciat aquest dijous, queda en mans de cada universitat catalana decidir com distribueix aquest aforament del 30%.

Amb aquest ajust, el Govern atén parcialment les peticions del sector de la restauració i l'hostaleria. El Gremi de Restauració de Barcelona havia demanat l'Executiu que se superés el model de franges horàries implantat fa setmanes i els permetés recuperar l'obertura continuada de tot el dia fins al toc de queda, a les 22.00 hores, també als bars i restaurants dels centres comercials. Fins ara bars i restaurants podien obrir en dues franges: la d'esmorzars (de 07.30 a 10.30 h) i la del migdia (de 13.00 a 16.30 h). Ara s'elimina el tancament entre totes dues i s'amplia mitja hora la franja del migdia, fins a les 17.00 h. No es podrà, per tant, sortir a sopar en un restaurant.

Setmana Santa sense viatges

La Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat proposa que les comunitats autònomes mantinguin els tancaments perimetrals entre el 26 de març i el 9 d'abril per limitar la mobilitat durant les vacances de Setmana Santa i evitar un rebrot de la pandèmia de coronavirus. Segons el document, també es recomana específicament que no tornin al lloc de residència els estudiants universitaris que viuen durant el curs acadèmic en una altra comunitat autònoma o país i que «s'evitin tots els viatges que no siguin necessaris».

El document insisteix que les comunitats no abaixin el nivell d'alerta des de les dues setmanes prèvies a l'inici de la Setmana Santa «tot i que els indicadors siguin favorables» i, per això, es demana mantenir les mesures restrictives establertes en aquell moment.

Sanitat argumenta aquestes propostes en el fet que per Setmana Santa encara no s'haurà immunitzat amb la vacuna una proporció suficient de la població per aconseguir una reducció significativa del risc. Per això, diu, les mesures no farmacològiques de control de la transmissió continuaran sent les principals mesures de salut pública per evitar un nova onada epidèmica.