Catalunya i València pacten un tancament perimetral per Setmana Santa

La Generalitat valenciana intenta blindar el territori valencià de cara a la Setmana Santa. És per això que el govern de Ximo Puig ha pactat amb la Generalitat de Catalunya un tancament perimetral durant aquest període, igual que amb la resta de territoris limítrofs amb la comunitat Valenciana.

Puig ha parlat en les últimes hores amb els seus homòlegs de Catalunya, Múrcia, Castella-la Manxa, les Balears i Aragó per posar en comú la necessitat de tancar fronteres per Setmana Santa per reduir les possibilitats d'una quarta onada de la pandèmia. Segons les fonts de la Generalitat valenciana, la sintonia ha sigut total amb la resta de responsables autonòmics, entre els quals hi ha de diferents partits, no només socialistes. El president murcià, Fernando López Miras, és del PP, i el titular en funcions català, Pere Aragonès, és d'ERC. Emiliano García-Page, Javier Lambán i Francina Armengol representen el PSOE.

Fonts properes al Govern valencià han explicar que, en el cas de Catalunya, la conversa entre Aragonès i Puig es va produir «per telèfon aquesta setmana» i va servir perquè ambdós mandataris compartissin preocupacions i manifestessin la voluntat de mantenir el confiament perimetral que no permet sortir ni entrar de la comunitat autònoma. Aragonès i Puig intercanviar informació sobre la situació de la pandèmia de covid-19 a Catalunya i al País Valencià i van emplaçar-se a seguir parlant.

En un comunicat, la Generalitat Valenciana ha detallat que Puig s'ha dirigit a la Generalitat de Catalunya i a la resta de governs limítrofs per demanar-los «treballar conjuntament» per restringir «al màxim» la mobilitat durant les vacances de Pasqua. La conversa amb els presidents de les Balears, l'Aragó, Castella-la Manxa i Múrcia, així com amb Aragonès, també van servir per acordar una posició conjunta davant del Consell Interterritorial de Salut que es va celebrar ahir.



Front comú

La decisió de formar un front comú suposa llançar un missatge a Espanya sobre la necessitat de frenar la mobilitat el màxim possible en les vacances de Setmana Santa. A efectes pràctics, significa, a més, establir un doble control als possibles desplaçaments des de Madrid, la comunitat que més s'ha destacat en la idea d'obrir fronteres i relaxar restriccions en el pròxim període vacacional. Així, els turistes des de Madrid haurien de trencar dos límits de comunitats per arribar des de la capital fins a la costa valenciana. El territori que presideix Isabel Díaz Ayuso (PP) és en aquest moment el que presenta una incidència més gran acumulada a Espanya, si bé les restriccions a la mobilitat són menors que a la resta de territoris.

Mentre que Madrid defensava ahir la possibilitat d'obrir fronteres per Setmana Santa, com a mínim per a aquells que estiguessin vacunats, algunes autonomies li van reclamar un tancament perimetral. Així, el govern de Castella-la Manxa va instar l'executiu madrileny a evitar la sortida dels ciutadans de la capital per evitar una nova onada, com la posterior a les festes nadalenques. La portaveu del govern castellanomanxec, Blanca Fernández, va reclamar fer un «últim esforç» i tenir «paciència» en la desescalada.

Des de l'executiu de la comunitat Valenciana, la vicepresidenta Monica Oltra va demanar «responsabilitat» a la Comunitat de Madrid. Mentrestant, Ximo Puig va defensar mantenir les restriccions de mobilitat entre autonomies i consensuar una posició conjunta entre totes.