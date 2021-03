Febrer, el mes amb més morts per covid des de l'abril

El febrer acaba amb un descens continuat de la transmissió de contagis de covid-19, fins a una incidència per sota dels 200 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies, i de la pressió en hospitals i a les uci, tot i que la caiguda d'aquests indicadors no s'ha reflectit en la mortalitat, la més alta en un mes des de l'abril passat i que concentra entorn d'un 15% de les morts totals. Els experts ja assenyalaven al gener que la variant britànica del coronavirus podia convertir el febrer en el pitjor mes de la pandèmia.

Malgrat que fins dilluns el Ministeri de Sanitat no facilitarà noves xifres sobre l'evolució de la pandèmia, gairebé una desena de comunitats han informat aquest diumenge d'un descens dels contagis als seus territoris, entre les quals figuren Andalusia, Castella i Lleó, Múrcia, País Basc, Cantàbria, La Rioja, Catalunya, Extremadura i Galícia. Segons les últimes dades facilitades per Sanitat divendres passat, el febrer, que va començar amb una incidència acumulada de 865 casos se situava el dia 26 en 193 (una xifra similar a la de mitjans de desembre); la pressió als hospitals havia passat del 24,9% al 9,6% i a les uci va descendir des del 45,3% al 28,7%.



Velocitat de creuer



Però el segon mes de l'any acaba amb unes xifres molt elevades de morts al concentrar un 15% (més de 10.000) de les 69.142 defuncions registrades des de l'inici de la pandèmia segons les dades de Sanitat, el percentatge més gran de les quals ha tingut lloc a Madrid, Andalusia, Catalunya, País Valencià, Castella i Lleó i Castella-la Manxa. Sanitat espera que a mitjans de març l'Agència Europea del Medicament (EMA) autoritzi l'administració de la nova vacuna de Johnson & Johnson que aquesta matinada ha rebut el vistiplau de l'Agència d'Aliments i Medicaments dels Estats Units. Europa preveu rebre-la en les pròximes setmanes i no requereix les extremes baixes temperatures en l'emmagatzematge de les de Pfizer i Moderna en no estar basada en ARN missatger i s'administra en una sola dosi.

A més, la Unió Europea (UE) estima que «dins de dues, tres setmanes, tot funcionarà normalment» en la producció i distribució de les vacunes contra la Covid-19 als Estats membres, segons la comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira. Aquesta responsable comunitària creu que a mesura que s'arribi a la «velocitat de creuer», els països han de concentrar-se en la seva «capacitat» d'administrar les vacunes entre la població perquè van «arribant, arribant i arribant». Segons les últimes dades facilitades per Sanitat aquest dissabte, en complir-se dos mesos de la campanya de vacunació 1.243.783 persones han rebut ja les dues dosis de les vacunes i, per tant, estan immunitzades davant el virus, mentre que aquesta setmana el nombre de dosis administrades ha superat per primera vegada el de persones contagiades.



Sobretot, prudència

El president de l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV), Amós García, s'ha mostrat contrari a la possibilitat que es creï un «passaport Covid» per poder viatjar, ja que ha dit en una entrevista a Efe que li disgusta la idea, entre altres coses perquè alimenta «la bretxa social» entre països rics i pobres. García ha repassat la situació epidemiològica actual d'Espanya i, tot i que reconeix que les dades de contagis estan baixant, adverteix que «encara ens queda un precipici fins a arribar a una base de normalitat», amb la qual cosa insisteix en la importància de la prudència en el procés de la desescalada. Ha dit que no té cap evidència científica que permeti afirmar «amb rotunditat» que arribarà una quarta onada després de Setmana Santa malgrat que ha admès la seva preocupació que en aquestes dates augmenti la mobilitat i, per tant, els contagis.