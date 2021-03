A Catalunya ja hi ha més de mig milió de vacunats contra la Covid amb la primera dosi

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 0,92 i tampoc es mou el risc de rebrot, que es queda en 224, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies puja lleugerament i passa 250,58 a 250,98. S'han declarat 1.456 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 521.296. El 4,99% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 21 noves morts i el total és de 20.781 en tota la pandèmia. Hi ha 1.637 pacients ingressats als hospitals, 27 menys, i 504 a l'UCI, 16 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi ja superen el mig milió i són 514.049 (+31.215), mentre que amb la segona dosi en són 193.326 (+1.428).

El risc de rebrot era de 287 entre el 15 i el 21 de febrer i baixa a 224 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, es manté en 0,92, per sota de l'1,04 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 250,98 entre el 22 i el 28 de febrer, per sota dels 282,41 de l'interval anterior (15-21 de febrer).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 22 al 28 de febrer n'hi va haver 8.805, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 10.513. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 114,39 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (136,58).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 141.798 proves PCR i 55.649 tests d'antígens, dels quals un 4,99% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,44%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 38,06 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 562.036 casos, dels quals 521.296 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 21 noves morts, amb un total de 20.781 en tota la pandèmia: 13.080 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+16), 4.548 en residències (+0), 1.136 en domicilis (+3) i 2.017 no classificables (+2).

Entre el 22 i el 28 de febrer s'han declarat 176 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 266. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.739 persones. La setmana anterior, del 15 al 21 de febrer, n'hi va haver 2.043.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.096 casos amb PCR o TA (+27). Amb la resta de proves, el número total de casos és de 33.110. En total, han mort 8.723 persones, 2 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: el risc de rebrot baixa a 223

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 57.434 (+140) i pugen a 60.587 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.943 persones, 2 més que en les últimes hores. Entre el 22 i el 28 de febrer es van declarar 23 defuncions, 33 la setmana anterior. Hi ha 52.670 vacunats de la primera dosi, 2.572 més, i 19.853 de la segona (+116).

El risc de rebrot baixa 2 punts, fins a 223, mentre que la setmana del 15 al 21 de febrer era de 272. L'Rt baixa una centèsima, fins a 0,92, mentre que en l'interval anterior era de 0,95. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 111 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 240 (293 en l'interval anterior).

Hi ha 188 pacients ingressats actualment, 4 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 208 (entre el 22 i el 28 de febrer); 227 la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: positivitat encara per sobre del 5%

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 114.744 (+325), xifra que s'eleva a 126.177 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.391 persones a l'àrea, 10 més que fa 24 hores. Pel que fa als vacunats, n'hi ha 122.655 amb la primera dosi, que són 8.592 més que en el balanç anterior, mentre que 44.446 ja han rebut la segona (+357).

El risc de rebrot puja 3 punts i se situa en 239. El de la setmana del 15 al 21 de febrer era de 297. L'Rt puja una centèsima i se situa en 0,95, per sota de l'1,03 de la setmana anterior. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 114 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 251, mentre que en el període anterior era de 290. El 5,67% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 342 pacients ingressats, 2 menys que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 22 al 28 de febrer es van notificar 61 defuncions i hi havia 398 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 78 i hi havia 463 ingressats.



Regió metropolitana nord: 14 ingressats menys (445)

La regió metropolitana nord suma 130.943 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+383), i 140.044 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.605 morts, 3 més. En aquesta regió hi ha 131.111 vacunats amb la primera dosi, 7.898 més que en el balanç anterior, mentre que ja han rebut la segona 47.923 (+283) persones.

El risc de rebrot es manté en 241. El de la setmana del 15 al 21 de febrer era de 314. La velocitat de propagació baixa una centèsima i se situa en 0,90, per sota de l'1,11 de la setmana anterior.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 120 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 264 mentre que en el període anterior era de 283. El 4,33% de les proves que es fan donen positiu. Segons les últimes dades, ara hi ha 445 pacients ingressats, 14 menys que el balanç anterior.

Entre el 22 i el 28 de febrer hi havia 467 pacients ingressats i es van notificar 35 defuncions. La setmana anterior, els ingressats eren 531 i es van declarar 62 morts.



Regió metropolitana sud: el 5,25% de les proves donen positiu

La regió metropolitana sud suma un total de 91.134 casos confirmats per PCR o TA (228 més que en les últimes hores) i 100.128 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.585, 4 més que en l'últim balanç. Entre el 22 i el 28 de febrer es van declarar 29 defuncions, per les 42 de la setmana anterior. Hi ha 85.255 vacunats amb la primera dosi, 4.355 més, i 31.555 de la segona, 237 més.

El risc de rebrot baixa 2 punts i se situa en 205. En el període del 15 la 21 de febrer va ser de 261. La velocitat de propagació es manté en 0,91. Aquest indicador estava en 0,99 en l'interval del 15 al 21 de febrer.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 101 per cada 100.000 habitants. El 5,25% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 224 (265 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha 205 pacients ingressats per covid-19, 7 menys que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 de febrer hi havia 242 ingressats, pels 259 de la setmana anterior.



Catalunya central: puja lleugerament el risc de rebrot fins a 336

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 38.428 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 152 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 41.907 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.233 persones en aquesta regió, les mateixes que en les darreres 24 hores. Entre el 22 i el 28 de febrer s'han notificat 12 defuncions, per les 15 de la setmana anterior.

En aquesta regió hi ha 33.986 persones vacunades amb la primera dosi, 1.923 més, mentre que 15.493 han rebut la segona, 33 més.

El risc de rebrot puja 8 punts, fins a 336, per sota dels 413 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus puja una centèsima fins a 0,98. La setmana del 15 al 21 de febrer era d'1,15. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 156 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 336, pels 355 de la setmana anterior. El 6,67% de les proves que es fan donen positiu.

La regió té 132 pacients ingressats actualment, tres menys que en el balanç anterior. En la setmana del 22 al 28 de febrer eren 129, mentre que en l'interval anterior n'eren 155.



Camp de Tarragona: risc de rebrot de 113

Al Camp de Tarragona s'han registrat 34.430 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 67 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 35.686. En aquesta regió han mort 1.057 persones, una més que fa 24 hores. Es van registrar 6 defuncions entre el 22 i el 28 de febrer, per 17 de la setmana anterior. Hi ha 38.561 persones vacunades de la primera dosi, 2.440 més, i 15.275 de la segona, 60 més.

El risc de rebrot es redueix en 5 punts i se situa en 113, pels 148 de la setmana anterior. L'Rt baixa 4 centèsimes i se situa en 0,85, mentre que en l'interval anterior era 0,93. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 56 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 131, pels 158 de la setmana anterior. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 3,97%.

Segons les últimes dades, hi ha 112 pacients ingressats actualment, dos més respecte al balanç anterior. Entre el 22 i el 28 de febrer hi havia 118 ingressats, 120 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: risc de rebrot de 58 i Rt de 0,65

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.547 casos confirmats per PCR o TA, 11 més que en el balanç anterior, i 9.836 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 170 persones, dues més que en l'últim balanç. Entre el 22 i el 28 de febrer es va notificar dues defuncions, 4 en l'interval anterior. Hi ha 14.380 persones vacunades de la primera dosi, 836 més, i 4.712 de la segona, 42 més.

El risc de rebrot puja 4 punts i se situa en 58, per sota de la setmana anterior, que era de 116. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 22 i el 28 de febrer és de 31 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 88, pels 117 de la setmana anterior. El 2,14% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja quatre centèsimes, fins a 0,65, mentre que la setmana anterior era de 0,98. Ara hi ha 22 pacients ingressats, els mateixos que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 de febrer hi havia 25 pacients ingressats, 44 la setmana anterior.



Regió de Lleida: el 6,48% de les proves dona positiu

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 29.121 casos confirmats per PCR/TA, 144 més. Són 30.108 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 586 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, els mateixos que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 de febrer es van notificar 8 defuncions, 13 la setmana anterior. Hi ha 29.450 vacunats de la primera dosi (+1.823) i 11.540 de la segona, 40 més.

Pel que fa al risc de rebrot, es manté en 254. Se situa per sota del registre de la setmana anterior, quan era de 310. La velocitat de propagació també es queda estable en 0,95. La setmana del 16 al 21 de febrer era d'1,11. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 123 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 265, pels 282 de l'interval anterior. El 6,48% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment hi ha 72 pacients ingressats als hospitals, quatre menys que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 de febrer els ingressats eren 80; 96 en el període anterior.



Alt Pirineu i Aran: l'Rt baixa a 0,79

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 5.185 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 25 més, i 5.452 sumant totes les proves. Un total de 139 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en el balanç anterior. Hi ha 4.567 vacunats de la primera dosi (+537) i 2.087 de la segona (+6).

El risc de rebrot baixa 16 punts, fins a 354, mentre que la setmana anterior era de 610. L'Rt passa de 0,84 a 0,79. En l'interval anterior estava en 1,44. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 200 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 448, pels 422 de l'interval anterior. El 7,64% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 16 pacients ingressats, tres menys que en l'anterior balanç. Entre el 22 i el 28 de febrer hi havia 20 ingressats i no es va notificar cap defunció, mentre que en el període anterior hi havia també 20 persones ingressades i es van notificar dues morts.



Canet de Mar, Mollerussa i Manlleu, municipis amb més risc de rebrot

Canet de Mar és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.143 punts, per davant de Mollerussa, amb 913, i Manlleu, amb 824. Pel que fa a la velocitat de contagi, Pineda de Mar encapçala la llista, amb una Rt de 2,57. La segueixen Canet de Mar, amb 2,26, i El Vendrell, amb 2,12. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaca Mollerussa, amb 899, seguida de Manlleu, amb 677, i Olot, amb 651.