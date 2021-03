Bargalló diu que s'han repartit el 50% d'ordinadors portàtils a l'alumnat i al 93% del professorat

El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, ha dit aquest dimecres que s'han lliurat 108.000 ordinadors portàtils per als alumnes, gairebé el 50% dels previstos, i 66.000 per al professorat, un 93%. El conseller ha admès que van "enrere" en relació al material per als alumnes però també ha defensat que no són ordinadors pensats per a un confinament, sinó eines de treball per fer servir als centres. En aquest sentit, ha justificat que havien de ser ordinadors "potents" i tenir un programari específic. La majoria de centres ha triat el programari Microsoft, que a diferència de Google i Linux, no tenia una llicència adaptable a cada centre. Després que el departament ho demanés a l'empresa, Microsoft està fent aquesta adaptació.

Bargalló també ha dit que abans de Nadal ja es van repartir el 100% de les connectivitats sol·licitades per famílies que no tenien connexió. En concret, s'han repartit prop de 44.500 equips i el departament en té uns 40.000 més en estoc per si alguna família perd la connexió que ara sí que té per altres motius, com ara un desnonament.



Vacunació del personal



Durant la seva intervenció inicial a la Diputació Permanent del Parlament, també s'ha referit a la vacunació del personal educatiu.

Segons ha dit, un 40% del personal educatiu que pot rebre la vacuna AstraZeneca ja ha rebut la primera dosi. Bargalló confia a tenir tot el personal vacunat en primera dosi abans de la Setmana Santa.

El conseller en funcions també ha aprofitat la compareixença per valorar molt positivament les mesures preventives de contagi a les escoles i instituts. Entre gener i juny el departament preveu invertir prop de 20 milions d'euros en epis i altres materials. Sobre la ventilació a les aules, ha admès que hi ha hagut "molèsties tèrmiques" però ha assegurat que la ventilació ha funcionat.