Els Mossos tanquen files en defensa del model policial

Després de dues setmanes enmig de dos huracans, el dels disturbis i el de les negociacions per a formar Govern, els Mossos d'Esquadra es van reivindicar ahir de manera contundent, en ple debat obert sobre el model d'ordre públic a Catalunya i el compromís d'ERC i la CUP d'abordar la seva revisió en la legislatura en embrió. I va ser una figura tan venerada per uns com incòmoda per a uns altres com el major de la policia autonòmica, Josep Lluís Trapero, l'encarregat de defensar la tasca i la professionalitat dels seus agents durant els altercats per l'empresonament del raper Pablo Hasél.

Trapero va reunir més de 200 comandaments del cos, des de caps d'àrea fins a la cúpula, en un conclave en el qual, segons fonts consultades per Efe, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, també va intervenir per a agrair la «bona feina» dels Mossos. El major va demanar als agents que donin en tot moment una resposta «tranquil·la i professional» als altercats i, sense defugir l'autocrítica, els va emplaçar a rendir comptes amb «transparència», però «sense estridències».

En un missatge que pot interpretar-se com un encàrrec als partits que reclamen canvis en el model d'ordre públic, Trapero va deixar clar, segons fonts citades per ACN, que «aquesta crisi és social, i no policial», fet pel qual els Mossos no són els responsables d'haver-la provocat. En declaracions a Efe, el comissari portaveu dels Mossos, Joan Carles Molinero, va voler destacar que els agents desenvoluparan el seu treball sempre intentant aïllar-se del «soroll mediàtic i polític» que, segons alguns intervinents, intenta desgastar el cos i posar-los en tensió.

«Som una policia professional i farem el que hem fet sempre: un procés intern d'auditoria, de propostes de millora i d'adaptació a les circumstàncies que estem vivint, defugint el soroll mediàtic i polític», va defensar Molinero. Segons va explicar, els comandaments que van intervenir en la reunió no es van oposar a millorar el sistema actual, però van demanar que els canvis siguin fruit d'un debat «reflexiu, tranquil i serè», i sempre a mitjà i llarg termini, i analitzant pros i contres de cada mesura.

Tots els elements sobre la taula

«No podem dir que demà deixem el foam (els projectils de precisió) i passem als tancs d'aigua o al gas pebre sense reflexionar. Hem de tenir sobre la taula tots els elements amb objectivitat», va reclamar el portaveu dels Mossos en referència a l'exigència de la CUP de prohibir l'ús de les bales de foam, com la que suposadament va mutilar un ull a una manifestants el primer dia de protestes a Barcelona.

Les crítiques d'alguns partits als Mossos s'han anat suavitzant a mesura que el grau de violència s'anava fent més gran als carrers. El Govern central va reclamar una resposta policial ferma al que va definir com a «guerrilles de carrer». La portaveu de l'Executiu català, Meritxell Budó, va rebaixar una mica més la contundència amb la qual la seva formació, Junts, va reaccionar en un primer moment contra els agents i va demanar un debat «silenciós» sobre el model policial, avalant fins i tot l'ús de bales de foam.

Per a obligar aotes les forces a posicionar-se, el PSC va decidir impulsar en tots els ajuntaments declaracions de suport als Mossos i als comerciants que han patit «actes de vandalisme».

Grups organitzats

Pel que fa a la recerca dels participants en els disturbis, els Mossos atribueixen un delicte de temptativa d'homicidi als vuit arrestats suposats membres d'un grup anarquista «organitzat», que ja donen per desarticulat.