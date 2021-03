ERC i CUP obren la carpeta d'un nou referèndum en la negociació del Govern

Esquerra i la CUP avancen en la negociació del futur Govern exhibint sintonia i obren la carpeta del referèndum. En l'enèsima trobada, celebrada ahir, les dues formacions van abordar el nou full de ruta independentista, per ara, sense acords, però amb «coincidències». En una roda de premsa telemàtica, el diputat electe de la CUP i membre de l'equip negociador, Xavier Pellicer, va assegurar que les conversions avancen i que tots dos partits han acordat crear «espais de treball sobre habitatge, serveis públics i per avançar cap a l'autodeterminació».

ERC, com és habitual, ha donat un punt de vista més succint de la marxa de les negociacions. Després de subratllar que la reunió celebrada ahir ha suposat «un pas endavant» i que la sintonia «és bona», els republicans s'han centrat en l'eix social, on a l'acord sembla més fàcil.

El concepte «autodeterminació» no apareix ni esmentat i, com a molt, en el seu comunicat, ERC afirma que «s'ha treballat en la construcció nacional, concretament en quins han de ser els reptes i els següents passos en el camí» de la independència. El referèndum d'autodeterminació i la negociació amb Madrid, segurament, es troben ocults en aquests «passos».

Els anticapitalistes posaran sobre la taula la seva exigència de celebrar un referèndum abans del final de la XIII legislatura que començarà a funcionar abans del pròxim 12 de març, una iniciativa que els republicans es van obrir a estudiar quan va ser anunciada com a part del programa electoral «cupaire».

El debat sobre els Mossos

Aquesta carpeta desplaça el debat que havia planejat en les primeres trobades: el Cos de Mossos d'Esquadra (CME). Els anticapitalistes es mostren satisfets en veure que ERC abraça les mesures «urgents» en l'àmbit policial: que la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra no acudeixi als desnonaments, una moratòria en l'ús de les bales de foam i que la Generalitat es retiri de les acusacions contra activistes.

«No ens sembla malament un debat a mitjà-llarg termini sobre l'ordre públic, però aquests consensos de país no poden esperar», va deixar anar Pellicer en la seva intervenció telemàtica. No només va apel·lar ERC, també Junts i els «comuns» a sumar-se a les seves exigències. «S'han de comprometre perquè són hemorràgies socials», va reblar el representant de la CUP.

Tant ERC com la CUP van voler subratllar les seves coincidències en matèria social, compartint propostes per a un «rescat social» després de l'esclat de la pandèmia de la covid-19. Cal recordar que entre les mesures econòmiques que la formació proposava en el seu programa electoral, destaquen una renda bàsica universal de 735 euros mensuals, regular el lloguer d'edificis buits pertanyents a bancs, grans tenidors i fons voltors, així com la «desprivatització» de la sanitat catalana i els subministraments d'aigua, energia o el transport.

Pellicer va alertar que la seva formació no serà la «crossa» del «desgovern» d'ERC i Junts; i, pel que fa a l'assumpció de responsabilitats, va sostenir que el seu partit no té por d'ostentar llocs rellevants «per fer front a qualsevol limitació de l'Estat o del Tribunal Constitucional tot i la repressió que pugui suposar». Els anticapitalistes segueixen deixant la porta oberta a «tots els escenaris possibles», és a dir, no tanquen la porta a formar part de l'executiu ni de la Taula de Parlament. Refusen parlar de cadires i es remeten al programa de govern.

Pel que fa a la negociació en si, segons ERC, sembla que es fia ara l'èxit de les converses a les «diferents reunions de treball que aniran aprofundint» en cada un dels àmbits abordats.