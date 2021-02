Una dona dona a llum en plena Gran Via de Barcelona

Sorpresa a la Gran Via de Barcelona. Una dona es va posar de part ahir quan anava cap a l'hospital i va donar a llum a les 17.18 hores en ple Eixample barceloní.



La dona va ser atesa inicialment per agents de la Guàrdia Urbana del districte i per un tècnic sanitari d'Ambulàncies Domingo, segons ha informat la policia municipal a través de les xarxes socials.



La mare i el nadó, Mdjibran Hasan, van ser traslladats després a un hospital i es troben en perfecte estat.