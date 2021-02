En defensa dels Mossos

Poques vegades es trobarà més rotunditat. Els exconsellers d'Interior Montserrat Tura, Ramon Espadaler, Jordi Jané, Miquel Buch i Joaquim Forn i l'exsecretari general d'Interior Joan Boada fan pinya en favor dels Mossos d'Esquadra. A més, reclamen que es desvinculi el cos de la batalla partidista i demanen debatre amb rigor tècnic sobre la millora de les seves actuacions. Els exconsellers Joan Saura i Felip Puig han declinat oferir les seves opinions.

Forn, conseller durant el convuls octubre de 2017 i actualment empresonat per la sentència del Procés, evita valorar el comunicat de JxCat sobre la «inacceptable resposta policial» davant les manifestacions per l'empresonament de Pablo Hasél. Ell és clar: «No m'agrada que es posi en dubte la tasca dels Mossos, no ara, sinó en els últims 25 anys. Tenim una policia que fa una feina molt bona. Alguns fets desafortunats, que no nego que hagin pogut passar, no poden posar en dubte tota la tasca dels Mossos».

Forn també respon a la pretensió de l'actual conseller d'Interior, Miquel Sàmper, d'una revisió «urgent» del model de seguretat. «Tot és revisable i millorable, però s'ha de fer bé, sense polititzar, amb criteris tècnics, i per gent que realment hi entén. Hi ha gent opinant de tot. No és un debat polític, és tècnic», afirma Forn.

En una conversa telemàtica conjunta, els exconsellers Espadaler, Jané i Buch també reclamen un debat tècnic (i no polític) sobre l'actuació policial. Buch rebutja que sigui urgent revisar tot el model perquè es basa en la proximitat a la mediació i la proporcionalitat en l'ús de la força. I reclama que aquest debat es faci des de la tranquil·litat i la serenitat: «Quan tens un conflicte, no pots fer canvis en aquest mateix moment. I, sobretot, qui ha de fer aquest debat? Gent que en sap, els experts».

Buch també va trobar a faltar una defensa contundent dels Mossos, per exemple, davant l'atac a la comissaria de Vic. «Vaig notar tebiesa a l'hora de dir que s'havia traspassat una línia vermella que no ens podem permetre com a societat», sosté Buch .

Jordi Jané, també exconseller, demana allunyar els Mossos de la controvèrsia política: «Tot es pot debatre, però no s'ha de fer enmig d'una setmana en la qual una minoria violenta causa perill a la societat».

Encara és més explícit Espadaler, exdirigent d'Unió, avui Units per Avançar. «Sento una preocupació afegida quan veig que la primera reacció de el Govern és posar en qüestió el model, i que ho fa en plena crisi. Crec que el model és bo, modern i resisteix comparacions ».

Montserrat Tura, consellera d'Interior durant el Govern tripartit de 2003 a 2006, qüestiona el discurs de Sàmper en favor d'un canvi urgent. «Em fa pena quan diuen això i parlen només de si treuran l'escopeta de foam als Mossos i no de si farem una policia metropolitana, de si la unificarem o no amb la policia local en determinats temes ... Un sistema de seguretat és molt seriós ». Tura és també molt clara en la defensa de la Brigada Mòbil (Brimo), la unitat antiavalots el cos autonòmic, perquè «tot sistema ha de tenir un cos especialitzat en cas de disturbis, i els disturbis són disturbis encara que simpatitzis amb la causa que diuen reivindicar ».

L'exconsellera avisa: «Als policies dels EUA els van treure tots els elements i només porten arma de foc. Si el projectil de foam [en el cas de la jove que va perdre un ull en una recent manifestació] hagués estat l'arma, hagués matat a la persona. Treure als Mossos tots els elements els deixaria només amb l'arma de foc».

També altres exconsellers defensen un debat serè sobre els mètodes. «Algú es planteja que el Parlament li digui als cirurgians quins bisturís s'han de comprar? El Parlament ha de garantir que els cirurgians tinguin bisturís, però són ells els que decideixen quins són els millors», opina Buch. Comparteixen la seva tesi Espadaler i Jané.

Boada, que va ser secretari general d'Interior amb Joan Saura, d'ICV, lamenta que s'estigui «usant» als Mossos «per raons polítiques» en favor de l'independentisme. «Si t'aprofites per obtenir beneficis polítics, els Mossos surten perjudicats».

Preguntat sobre si sota el tripartit no es va fer també ideologia amb els Mossos, respon: «La nostra ideologia era fer un cos policial democràtic. Si a algú li sembla malament, que ho expliqui».

Forn replica: «Jo puc parlar del meu mandat: en absolut hi va haver politització. Fins i tot el jutge de l'Audiència Nacional ho reconeix, dient que les actuacions [de l'1-O] es van fer amb proporcionalitat».

Buch no es pronuncia sobre el comunicat d'JxCat que va criticar la «inacceptable» actuació de la policia, però defensa l'actual model. Jané afegeix que «el més important és fer anàlisis rigoroses de cada cas».

Tots els exconsellers demanen una reflexió sobre les causes de la violència per part d'alguns manifestants. «Digues-me quants desnonaments pararan provocant fogueres. Aquí no surten les famílies desnonades, els que s'han empobrit amb la pandèmia. És un altre tipus de gent», assegura Tura. Forn avisa: «Davant la violència, no hi pot haver actituds poc clares, t'has de manifestar clarament en contra. Una altra cosa és buscar les causes i tractar d'evitar-les».

Boada recull el guant i demana no «passar de puntetes» davant problemes com la situació dels joves i la seva «projecte de vida».