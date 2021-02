Atacs a bancs, comerços i una comissaria en una nova nit de disturbis a la ciutat de Barcelona

Un grupde manifestants que participava a la mobilització d'ahir al centre de Barcelona per demanar la llibertat de Pablo Hasel, l'amnistia, l'autodeterminació i drets socials va fer llançaments contra la policia, van destrossar entitats bancàries, van cremar i bolcar contenidors, i van saquejar algunes botigues. La marxa va començar a plaça Universitat, però els aldarulls es van produir quan la marxa va entrar al Raval i posteriorment a la Rambla, on es van fer destrosses en diverses botigues, bancs i terrasses. Un dels atacs es va produir a la comissaria de la Guàrdia Urbana de la Rambla, que va ser protegida per agents i furgonetes del cos policial. Una furgoneta de la Urbana va ser incendiada. Els Mossos d'Esquadra van detenir almenys 13 persones.

A l'interior de la furgoneta cremada de la Guàrdia Urbana hi havia el conductor en el moment en què el vehicle va rebre l'impacte d'un artefacte incendiari, però va poder sortir-ne il·lès. Cap altre agent que estava a la comissaria en aquell moment va patir ferides, segons fonts del cos. La furgoneta incendiada va ser retirada del lloc una estona després de l'atac.

L'atac a la comissaria de la Rambla de la Guàrdia Urbana el van fer una vintena de persones, que van llençar diversos objectes, alguns dels quals incendiaris. Diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra van pujar per la Rambla en el moment que hi estava havent llançaments contra la comissaria de la Guàrdia Urbana. Algunes de les furgonetes van pujar pel mig del passeig, mentre grups de manifestants els dificultaven el pas llençant objectes al mig de la via com contenidors, bicicletes o taules i cadires de terrasses.

Segons els Mossos, a la Rambla es van fer llançaments de bengales, petards i altres objectes incendiaris a la línia policial, i també pots de pintura a algunes furgonetes. A més, alguns encaputxats van intentar incendiar una furgoneta de la Guàrdia Urbana.

Un altre dels objectius dels grups violents van ser les entitats bancàries. Es van fer destrosses a diverses d'elles, amb vidres d'aparadors trencats, i en alguns casos s'hi van arribar a llançar artefactes incendiats. A la Rambla del Raval, també van destrossar un caixer automàtic.

Pel que fa als comerços, es van trencar aparadors de diverses botigues de la Rambla, la plaça de Catalunya o el carrer Canuda Els Mossos van informar que alguns establiments van ser saquejats i que es va calar foc en un establiment de la Rambla. També es va ruixar amb líquid inflamable un hotel situat al carrer Diputació i un concessionari de cotxes que hi havia al costat.

Al llarg del recorregut, que ha pujat cap a l'Eixample, diversos grups han muntat barricades movent contenidors i mobiliari de terrasses. Al carrer Còrsega, un grup de persones llençaven ampolles contra agents dels Mossos, que han acabat baixant de les furgonetes amb els escuts i a córrer cap als manifestants. En aquest punt hi ha hagut un dels detinguts. Els Mossos també han informat de destrosses en algun restaurant del carrer Aragó amb Rambla Catalunya.

Grups de manifestants també es van encarar amb periodistes que cobrien la manifestació per demanar-los que no gravessin i els van increpar diverses vegades.

Segons els Mossos, en un dels filtres preventius que es va fer al principi de la manifestació van intervenir pedres, aiguarràs, pirotècnica i diversos pots de pintura a diferents persones que volien accedir a la zona de plaça Universitat.

A Lleida, un grup violent de manifestants va llançar pedres contra una patrulla de la Guàrdia Urbana que es trobava a la zona dels Camps Elisis i va causar importants danys en botigues de la zona comercial de la ciutat.

D'altra banda, segons van informar els Mossos d'Esquadra, un grup de persones que participaven en la manifestació que es va celebrar a Sabadell van llançar pintura negra a la línia policial formada per agents dels ARRO, que es trobava als jutjats de la localitat, i van llançar pots de fum negre a pocs metres dels agents.