El Passeig de Gràcia es blinda per temor a patir més episodis de vandalisme

Com si d'un sisme amb múltiples rèpliques es tractés, els comerciants del centre de Barcelona contenen l'alè per la por a que la ciutat encara afronti noves nits d'aldarulls. Tant, que al mateix temps que reparen els 75 establiments afectats al Passeig de Gràcia per actes vandàlics, molts intenten blindar-se amb xapes metàl·liques o reixes de cara a protegir-se a curt termini. De fet, l'eix de compres tremola davant les concentracions previstes per a avui, per si desemboquen en violència per part d'alguns participants, com va passar una setmana abans.

El passeig era ahir un anar i venir d'operaris de cristalleria, fusters i ferrers, prenent mesures, apedaçant o planificant tancaments molt més ferms que els que hi havia fins ara. El seu president, Luis Sans, assumeix amb tristesa que l'eix d'or de les compres no pugui lluir a la nit uns aparadors vistosos, perquè les reixes s'han convertit en prioritàries per als que ja tenen experiència en destrosses. «És una pena, però això ja s'ha convertit en habitual a Barcelona, hi ha guerrilles urbanes que protagonitzen aldarulls sigui quin sigui el motiu d'una concentració, des de desallotjaments okupes a sentències del Procés, la condemna de Hasél o el que estigui per venir», opina.

Considera que Barcelona i París s'han convertit en epicentres d'aquests incidents, que a altres punts d'Europa són puntuals, de manera que posa el focus més enllà de la polèmica sentència contra el raper. «Cal canviar coses del codi penal», diu en al·lusió a aquest cas, però «aquí hi ha un problema de fons i és molt preocupant que es repeteixi una vegada i una altra», sosté. Advoca per «assumir com a ciutat que no podem seguir així, dialogar, preservar les mobilitzacions pacífiques i millorar els protocols dels Mossos perquè siguin més eficaços en aquests casos».

Ferides a tot l'eix

El rastre de la fúria d'alguns grupuscles es pot veure encara amb tota claredat al llarg i ample del Passeig de Gràcia, des de la part més propera a la plaça de Catalunya, que concentra les marques més populars (trista estrena la de Nike al seu nou vaixell insígnia local) fins al tram superior que alinea les firmes de luxe, on Versace és només un exemple de l'«injustificable vandalisme que irromp després de les mobilitzacions socials», embrutint-les un cop i un altre. Hi ha hagut un centenar de vidres trencats, una dotzena de negocis saquejats i unes 300 pintades, però el recompte de danys no ha finalitzat.

Un vidrier comenta que el passeig s'ha convertit a desgrat en un dels seus «millors» clients. El saldo de destrosses en els últims anys és desolador en aquesta zona. Gabriel Jené, president de Barcelona Oberta, entitat que suma una vintena d'eixos comercials cèntrics i turístics, recorda que aquests dies plou sobre mullat, perquè la situació afecta un sector molt castigat per les restriccions per la pandèmia. De fet, moltes de les botigues danyades estaven tancades a causa de les limitacions vigents. A la clausura forçada se sumen ara factures de reparació de diversos zeros, que no està clar que moltes puguin cobrir amb les assegurances.