Desnonen una dona de 97 anys per error a l'Hospitalet

La Rosario, una veïna de L'Hospitalet de Llobregat de 97 anys, va ser desnonada la setmana passada per error, segons va denunciar ahir la seva família i van confirmar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Laura Caballero, la neta de la Rosario, va explicar que divendres passat, mentre la senyora passava uns dies a casa del seu fill, una comitiva judicial acompanyada d'un representant de la propietat va desnonar el pis, situat al sobreàtic primer de l'edifici, quan realment l'ordre de llançament era per a l'àtic primera.

La neta va atribuir els fets a un «cúmul d'errors» i va denunciar que, malgrat que en adonar-se d'allò succeït van poder recuperar ràpidament l'habitatge, l'immoble va ser buidat i no saben on està tot el que es van emportar, Davant la situació, la família ha contactat amb l'Ajuntament i ha posat el cas en mans d'un advocat per tractar d'aclarir els fets.