El Procicat ajorna a divendres la decisió sobre suavitzar les restriccions

El Govern ha decidit donar-se unes hores més per decidir sobre les restriccions vigents. El Procicat vol continuar analitzant les dades abans de prendre una decisió sobre les mesures que ara s'estan aplicant però que caduquen diumenge. Dijous sol ser el dia en què s'anuncien canvis en les restriccions per la Covid-19, però ja la setmana passada es va allargar el termini fins a divendres per la frenada de la baixada de casos que s'està produint en els últims dies. L'Rt supera ja la barrera de l'1, està en 1,02, mentre les persones hospitalitzades i a les UCI segueixen baixant, en aquest últim capítol a un ritme més lent. Des de Salut han apostat en les últimes hores per donar una mica d'aire malgrat la frenada.