Catalunya notifica el primer cas de grip en tres setmanes

La grip circula de manera «esporàdica» a Espanya després que Catalunya hagi notificat aquesta setmana un cas, que s'eleven a vuit des de l'inici de la temporada enfront dels gairebé 8.000 que hi havia l'any passat per aquestes dates, segons l'informe setmanal de Vigilància de la Grip i altres virus respiratoris.

En concret, s'han notificat 7 deteccions de virus de la grip procedents de mostres no sentinella: 4 virus tipus B i 3 virus tipus A (un A(H3N2), un A(H1N1)pdm09 i un ANS); la de Catalunya suposa la primera detecció de virus tipus B a partir de mostres sentinella obtingudes en la vigilància d'infeccions respiratòries agudes (IRAs) en Atenció Primària.

En concret, el primer cas de virus de la grip d'aquesta temporada a Catalunya correspon a un home de 35 anys amb grip de tipus B, segons el Departament de Salut en el seu Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes, temporada 2020-2021.

Salut preveu que en aquesta setmana i la propera (8 i 9 de l'any 2021) les taxes d'incidència de la síndrome gripal es mantinguin en un nivell molt baix amb una taxa global esperada de 2,6 i 3,8 casos per 100.000 habitants.

D'aquesta forma, el virus circula de manera «esporàdica» a Espanya, quan en la mateixa setmana de 2020 s'havia arribat a una incidència acumulada de 163,1 casos per 100.000 habitants, amb 2.079 deteccions sentinella (el sistema específic de recerca epidemiològica i vigilància de salut pública) de virus gripals i 5.714 més no sentinella, un total de 7.793. A nivell mundial, malgrat un augment en la freqüència de diagnòstics de grip en alguns països, l'informe destaca que l'activitat gripal es manté en nivells més baixos d'allò esperat per a aquesta època de l'any. Des de l'inici de la temporada, a Europa 621 de les 338.252 mostres no sentinella han estat positives per a grip.

El Centre Europeu per a la Detecció i el Control de Malalties (ECDC) assenyala que, habitualment, l'epidèmia de grip ha aconseguit ja el seu pic al continent en aquesta època de l'any, però aquesta temporada, malgrat la realització regular i generalitzada de proves per a la detecció de grip, els casos notificats es mantenen en un nivell molt baix, «probablement» per les mesures imposades contra el coronavirus.