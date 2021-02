Un brot afecta 24 estudiants i en posa 1.400 en quarantena a la Vila Universitària de l'Autònoma

Un brot de covid-19 afecta 24 estudiants que resideixen a la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A banda dels positius confirmats, hi ha vint estudiants més que estan a l'espera de rebre el resultat d'una PCR. Salut ha informat que s'està fent un cribratge als 1.400 estudiants que resideixen a la Vila entre ahir a la tarda i avui. Els estudiants afectats estan aïllats en habitacions individuals, tal i com preveia el protocol previst per la universitat a l'inici de curs.

Salut va explicar que els estudiants susceptibles de participar en el cribratge ja han estat avisats des de la universitat. Aquest es farà a través de personal d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), que s'encarrega de fer les proves PCR en una sala de l'Edifici Blanc, al costat de l'hotel.

L'objectiu del cribratge és detectar casos de covid-19 asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió. Aquest està preparat per arribar a 1.400 estudiants però el nombre de proves que s'acabaran fent «dependrà de la resposta de les persones que han estat convocades a participar-hi», va apuntar Salut.

El Departament va destacar que el dispositiu requereix una «complexa» organització que va des del muntatge, preparació i neteja de l'espai, a la gestió de la recollida i entrega de mostres al laboratori, passant per la coordinació de tots els professionals.

Les persones que es facin les PCRs obtindran els resultats en un termini d'unes 48 hores a través de l'aplicació La Meva Salut. Amb els positius es contactarà per telèfon i s'enviarà un SMS als negatius.