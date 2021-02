Un miler de manifestants caminen de Sants cap al centre de Barcelona en la sisena nit de protestes

Un miler de persones, segons xifres de l'Ajuntament de Barcelona, caminen aquest diumenge al vespre des de l'estació de Sants fins al centre de la ciutat en la sisena nit de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél.

La mobilització ha començat davant de l'estació, completament blindada pels Mossos d'Esquadra, on els concentrats s'han assegut al terra i han fet reivindicacions a favor de la sanitat pública o en contra de la llei Mordassa. Després, han intentat arribar fins a Plaça Espanya però un fort dispositiu dels Mossos els ho ha impedit. Per això, han iniciat una ruta cap al centre de la ciutat, direcció Gran Via. Entre les pancartes que hi ha a la manifestació, en una es llegeix: "Ens heu ensenyat que ser pacífics és inútil".

Per ara, la manifestació es desenvolupa de forma totalment pacífica i sense enfrontaments amb la policia.