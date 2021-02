L'informe del suplicatori de Puigdemont descarta que hi hagi persecució política

L'informe sobre el suplicatori de l'eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont avalat en la comissió d'Assumptes Jurídics de l'Eurocambra descarta que l'ex?president de la Generalitat catalana estigui sent víctima d'un judici polític i afirma que no ha ?trobat evidències que el procés legal en contra seva tingui l'objectiu de danyar la seva activitat política.

«Així doncs, el Parlament no ha trobat proves de fumus persecutionis, és a dir, elements fàctics que indiquin que la intenció subjacent al procediment judicial sigui perjudicar l'activitat política d'un diputat i, per tant, el Parlament Europeu», estableix el text, que s'havia filtrat parcialment la setmana passada i es va fer públic oficialment ahir.

L'informe va ser elaborat pel diputat conservador búlgar Angel Dzhambazki (que comparteix grup tant amb Vox com amb els independentistes flamencs de l'N-VA) i va recomanar retirar la immunitat de l'eurodiputat de JxCat, com havia demanat la Justícia espanyola al començament de 2020.

Aquesta recomanació va tirar endavant dimarts per 15 vots a favor, vuit en contra i dues abstencions, mateix marge pel qual van prosperar les recomanacions per a l'aixecament de la immunitat dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.

L'informe, redactat després d'escoltar la compareixença del mateix Puigdemont i d'analitzar documents sobre la causa, assenyala que els fets pels quals se'l processa (la seva participació en el referèndum de l'1 d'octubre) es van produir el 2017 i el judici es va iniciar el 2018, mentre que Puigdemont no va aconseguir el seu escó al Parlament Europeu fins al 2019.

«No es pot assegurar que els procediments judicials s'iniciessin amb la intenció de soscavar la futura activitat política de Carles Puigdemont com a membre del Parlament Europeu, ja que en aquest moment el seu estatus com a eurodiputat era encara hipotètic i futur», apunta l'informe, que també destaca que l'acusació en contra seva «no concerneix opinions expressades o vots emesos en l'exercici dels seus deures com a eurodiputat».

Per part seva, Puigdemont veu «previsible» que l'Eurocambra li retiri la immunitat, però va assegurar que no dona «la batalla per perduda». «El Parlament Europeu haurà de decidir si accepta la pressió espanyola i permet l'empresonament de dissidents», va assenyalar en una roda de premsa després de l'aprovació al Comitè d'Afers Jurídics de la proposta per retirar-li la protecció parlamentària. Puigdemont va admetre que «no és molt esperançador» el resultat al comitè, que va qualificar de «lamentable». Per això, l'expresident va avançar que «la batalla continuarà» als tribunals i que estan «preparats». JxCat es planteja demanar mesures cautelars al Tribunal de Justícia de la UE si l'Eurocambra li retira la immunitat.

Un recurs que aniria de la mà d'una demanda contra la gestió del suplicatori per part del Comitè d'Afers Jurídics que ha preparat la proposta d'aixecament de la immunitat, segons va explicar el també eurodiputat de JxCat Toni Comín. Des de JxCat veuen «irregularitats» en el procediment com «la manca d'imparcialitat» del president del comitè, l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez, i del ponent del cas.

«Sobrerepresentació»

Comín també va criticar la «sobrerepresentació espanyola» al Comitè d'Afers Jurídics i que, segons ells, no s'hagi «traduït pràcticament res de la documentació» que van aportar. «Serà material útil de cara a la nostra batalla a Luxemburg», va afegir. La votació definitiva s'espera per a la setmana del 8 de març.