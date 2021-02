Empitjoren els indicadors a la Regió Sanitària de Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos de Covid-19 confirmats per PCR i TA acumulats són 56.269 (+158) i pugen a 59.364 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.914 persones, cinc més que en les últimes hores. Entre el 14 i el 20 de febrer es van declarar 32 defuncions, 45 la setmana anterior. Hi ha 33.710 vacunats de la primera dosi (+1.120) i 18.822 de la segona (+49).

El risc de rebrot puja 7 punts, fins a 256, mentre que la setmana del 7 al 13 de febrer era de 316. L'Rt puja dues centèsimes, fins a 0,91, mentre que la setmana anterior era de 0,90. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 124 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 287 (358 en l'interval anterior).

Hi ha 219 pacients ingressats actualment, 8 menys que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 220 (entre el 14 i el 20 de febrer); 238 la setmana anterior.

A Catalunya, la velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, creix dues centèsimes i ja supera la barrera de l'1, situant-se en l'1,01. També puja el risc de rebrot, ho fa cinc punts, fins a 273, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix encara i passa de 277,39 a 276,82. S'han declarat 1.486 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 510.644. El 5,46% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 53 noves morts i el total és de 20.565 en tota la pandèmia. Hi ha 1.918 pacients ingressats als hospitals, 55 menys, i 587 a l'UCI, 6 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 330.299 (+9.031) i 184.842 amb la segona (+681).

El risc de rebrot era de 286 entre el 7 i el 13 de febrer i baixa a 273 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores puja a 1,01, superant ja la barrera de l'1, i per sobre del 0,86 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 276,82 entre el 14 i el 20 de febrer, per sota dels 344,46 de l'interval anterior (7-13 de febrer).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 14 al 20 de febrer n'hi va haver 10.068, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 11.239. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 130,80 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (146,02).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 145.573 proves PCR i 61.781 tests d'antígens, dels quals un 5,46% han donat positiu, un altre cop per sobre del 5% i del valor de l'interval anterior (4,28%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 38,43 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 550.285 casos, dels quals 510.644 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 53 noves morts, amb un total de 20.565 en tota la pandèmia: 12.912 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+42), 4.546 en residències (+1), 1.128 en domicilis (ídem) i 1.979 no classificables (+10).

Entre el 14 i el 20 de febrer s'han declarat 252 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 350. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.981 persones. La setmana anterior, del 7 al 13 de febrer, n'hi va haver 2.317.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 41 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.872. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 32.808. En total, han mort 8.698 persones, 11 més que en l'últim balanç.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: 339 nous positius

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 112.494 (+339), xifra que s'eleva a 123.608 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.319 persones a l'àrea, 16 més que fa 24 hores. Pel que fa als vacunats, n'hi ha 78.838 amb la primera dosi, que són 3.180 més que en el balanç anterior, mentre que 42.553 ja han rebut la segona (+172).

El risc de rebrot puja 6 punts i se situa en 289. El de la setmana del 7 al 13 de febrer era de 314. L'Rt puja dues centèsimes i se situa en 1,01, per sobre del 0,89 de la setmana anterior. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 132 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 286, mentre que en el període anterior era de 354. El 6,22% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 446 pacients ingressats, 11 menys que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 14 al 20 de febrer es van notificar 71 defuncions i hi havia 444 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 108 i hi havia 510 ingressats.



Regió metropolitana nord: l'Rt puja a 1,08

La regió metropolitana nord suma 128.098 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+415), i 136.907 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.566 morts, 13 més. En aquesta regió hi ha 83.635 vacunats amb la primera dosi, 1.505 més que en el balanç anterior, mentre que ja han rebut la segona 45.930 (+284).

El risc de rebrot puja 6 punts i se situa en 300. El de la setmana del 7 al 13 de febrer era de 277. La velocitat de propagació puja tres centèsimes i se situa en 1,08, per sobre del 0,83 de la setmana anterior.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 138 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 276 mentre que en el període anterior era de 335. El 5,08% de les proves que es fan donen positiu. Segons les últimes dades, ara hi ha 481 pacients ingressats, 9 menys que el balanç anterior.

Entre el 14 i el 20 de febrer hi havia 517 pacients ingressats i es van notificar 60 defuncions. La setmana anterior, els ingressats eren 591 i es van declarar 74 morts.



Regió metropolitana sud: l'Rt es manté per sota d'1 i el risc baixa

La regió metropolitana sud suma un total de 89.479 casos confirmats per PCR o TA (257 més que en les últimes hores) i 98.231 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.551, 8 més que en l'últim balanç. Entre el 14 i el 20 de febrer es van declarar 46 defuncions, per les 59 de la setmana anterior. Hi ha 55.230 vacunats amb la primera dosi, 1.351 més, i 29.973 de la segona, 125 més.

El risc de rebrot baixa tres punts i se situa en 250. En el període del 7 al 13 de febrer va ser de 290. La velocitat de propagació del virus segueix a 0,96. Aquest indicador estava en 0,85 en l'interval del 7 al 13 de febrer.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 120 per cada 100.000 habitants. El 5,70% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 260 (340 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha 243 pacients ingressats per covid-19, nou menys que fa 24 hores. Entre el 14 i el 20 de febrer hi havia 258 ingressats, pels 328 de la setmana anterior.



Catalunya central: el 7,32% de les proves que es fan donen positiu

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 37.413 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 122 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 40.815 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.221 persones en aquesta regió, cinc més que fa 24 hores. Entre el 14 i el 20 de febrer s'han notificat 13 defuncions, per les 20 de la setmana anterior.

En aquesta regió hi ha 22.290 persones vacunades amb la primera dosi, 440 més, mentre que 14.910 han rebut la segona (+15).

El risc de rebrot puja 3 punts, fins a 383, igual que fa 24 hores i que la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus baixa lleugerament i se situa en 1,10 (1 centèsima menys). La setmana del 7 al 13 de febrer era de 1,01. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 168 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 342, pels 378 de la setmana anterior. El 7,32% de les proves que es fan donen positiu.

La regió té 147 pacients ingressats actualment, 10 menys que en el balanç anterior. En la setmana del 14 al 20 de febrer eren 146, mentre que en l'interval anterior n'eren 164.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot puja 4 punts (140)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 33.984 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 67 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 35.186. En aquesta regió han mort 1.044 persones, quatre més que fa 24 hores. Es van registrar 15 defuncions entre el 14 i el 20 de febrer, per 26 de la setmana anterior. Hi ha 25.640 persones vacunades de la primera dosi, 535 més, i 14.820 de la segona, 34 més.

El risc de rebrot puja quatre punts i se situa en 140, pels 164 de la setmana anterior. L'Rt creix tres centèsimes i se situa en 0,89, mentre que en l'interval anterior era 0,74. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 70 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 155, pels 224 de la setmana anterior. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 4,12%.

Segons les últimes dades, hi ha 116 pacients ingressats actualment, dos menys respecte al balanç anterior. Entre el 14 i el 20 de febrer hi havia 117 ingressats, 162 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: la velocitat de contagi s'apropa a 1

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.474 casos confirmats per PCR o TA, 7 més que en el balanç anterior, i 9.761 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 167 persones, les mateixes que en l'últim balanç. Entre el 14 i el 20 de febrer es van notificar 4 defuncions, 5 en l'interval anterior. Hi ha 8.151 persones vacunades de la primera dosi, 538 més, i 4.407 de la segona, 3 més.

El risc de rebrot baixa puja tres punts i se situa en 116, per sota de la setmana anterior, que era de 119. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 14 i el 20 de febrer és de 54 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 118, pels 204 de la setmana anterior. El 3,21% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja una centèsima, fins a 0,97, mentre que la setmana anterior era de 0,59. Ara hi ha 40 pacients ingressats, igual que en l'últim balanç. Entre el 14 i el 20 de febrer hi havia 42 pacients ingressats, 62 la setmana anterior.



Regió de Lleida: l'Rt supera l'1

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 28.544 casos confirmats per PCR/TA, 54 més. Són 29.506 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 571 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, una més que fa 24 hores. Entre el 14 i el 20 de febrer es van notificar 10 defuncions, 12 la setmana anterior. Hi ha 18.987 vacunats de la primera dosi (+294) i 11.224 de la segona, igual que dilluns.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 5 punts, fins a 286. Se situa per sota del registre de la setmana anterior, que era de 292. La velocitat de propagació puja tres centèsimes, fins a 1,02. La setmana del 7 al 13 de febrer era de 0,83. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 132 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 280, pels 354 de l'interval anterior. El 6,67% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment hi ha 82 pacients ingressats als hospitals, vuit menys que fa 24 hores. Entre el 14 i el 20 de febrer els ingressats eren 95; 107 en el període anterior.



Alt Pirineu i Aran: l'Rt puja a 1,35

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 5.034 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 16 més, i 5.283 sumant totes les proves. Un total de 139 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, una més que en el balanç anterior. Hi ha 3.173 vacunats de la primera dosi (+65) i 2.028 de la segona (igual).

El risc de rebrot s'enfila 74 punts més, fins a 546, mentre que la setmana anterior era de 362. L'Rt puja 14 centèsimes, fins a 1,35. En l'interval anterior estava en 1,06. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 232 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 403, pels 338 de l'interval anterior. El 7,99% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 21 pacients ingressats, un més que en l'anterior balanç. Entre el 14 i el 20 de febrer hi havia 19 ingressats i es va notificar una defunció, mentre que en el període anterior hi havia 17 persones ingressades i es va notificar un mort.



Mollerussa, Sant Adrià de Besòs i Olot, municipis amb més risc de rebrot

Mollerussa és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.119 punts, per davant de Sant Adrià de Besòs, amb 708, i Olot, amb 621. Pel que fa a la velocitat de contagi, Les Franqueses del Vallès encapçala la llista, amb una Rt de 2,29. La segueixen Palafrugell, amb 2,18, i Esparreguera, amb 2,15. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaca Olot en primera posició, amb 990 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Mollerussa amb 930, i Canet de Mar, amb 715.