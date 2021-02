La disputa per la presidència del Parlament amenaça d'enfrontar JxCat i la CUP

La disputa per la presidència del Parlament en aquesta propera legislatura amenaça de complicar les negociacions entre forces independentistes, ja que pot derivar en un pols entre JxCat i la CUP, que al seu torn pot complicar la investidura que busca Pere Aragonès.

Amb la seva condició de primera força independentista al Parlament -amb 33 escons, els mateixos que el PSC-, ERC dona per fet que li correspon la presidència de la Generalitat, que preveu assumir l'actual vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Si es reedités la coalició independentista que governa actualment, l'esquema que se seguiria permetria a ERC assumir la presidència de la Generalitat i JxCat es quedaria amb la presidència del Parlament.

Però després de les eleccions del 14-F, ERC ha estès la mà a la CUP per convidar-la a formar part del nou Govern, quelcom que implicaria un repartiment diferent de responsabilitats.

La CUP, no obstant això, ha obert un debat intern per decidir si reclama la presidència del Parlament, per «fer front als atacs del Tribunal Constitucional a la sobirania» de la cambra.

Ahir, des de la SER Catalunya, el fins ara president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va animar la CUP a assumir per primera vegada «responsabilitats» de govern, si bé també es va mostrar disposat a parlar de la possibilitat que els anticapitalistes es quedin amb la presidència del Parlament.

Sabrià va convidar els anticapitalistes a «posar sobre la taula» les seves aspiracions i es va mostrar «disposat a parlar de tot», si bé va admetre que les negociacions avancen «lentament» i el consens «costarà».

Aquesta porta oberta a parlar d'una hipotètica presidència del Parlament en mans de la CUP pot xocar amb JxCat, que entén que, si ERC aconsegueix investir Aragonès com a president de la Generalitat, a Junts li correspondrà, com a segona força independentista, presidir la cambra catalana.

Aquest va ser de fet l'esquema que es va seguir després dels comicis del 2017, quan JxCat va situar Quim Torra com a president català i ERC va impulsar Roger Torrent a la presidència del Parlament.

Fonts de JxCat destaquen que ara com ara la seva prioritat no és parlar de càrrecs sinó tancar una «estratègia compartida» entre els partits independentistes per donar continuïtat al procés, si bé admeten que com a segona força sobiranista no poden renunciar ni a una vicepresidència del Govern ni a presidir el Parlament.