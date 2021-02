Sàmper diu que els Mossos són «molt millors» que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va dir ahir a Vic que no es pot revisar el model d'ordre públic en una negociació d'investidura i va defensar que els Mossos d'Esquadra són els mateixos que els que van actuar durant els atemptats del 17-A i el referèndum de l'1-O, un cos «exemplar» i «molt millor» que la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.

Sàmper va lloar la «professionalitat» dels Mossos d'Esquadra i va assegurar que «aguantaran el que faci falta» a l'hora d'afrontar els aldarulls que fa una setmana que es viuen a Barcelona i altres municipis en el marc de les manifestacions pro-Pablo Hasél. El conseller va dir que desitja que la situació «acabi el més aviat possible», i va fer una crida al «pacifisme». «Que ningú interpreti que el dret a la lliure manifestació és això que veiem els últims dies», va criticar. Respecte a la polèmica per l'actuació dels agents antiavalots, el conseller va remarcar que hi va haver una «mala interpretació» de les seves declaracions, quan va demanar revisar el model d'ordre públic.

Pel que fa a l'atac vandàlic que ara fa una setmana hi va haver a la comissaria de Vic, Sàmper va lamentar que s'evidenciés que els vidres de les dependències policials «són fàcils de trencar». Per evitar situacions similars, el conseller va reclamar una revisió de les mesures de protecció de totes les comissaries, tant dels edificis com dels elements de què disposen els agents que hi treballen.T ambé ahir, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va visitar la comissaria de Vic i es va interessar per les conseqüències de l'atac a aquestes dependències policials i pels agents que van resultar ferits.

Noves protestes a Barcelona

D'altra banda, la vuitena nit consecutiva de protestes per l'empresonament de Pablo Hasél va acabar ahir a Barcelona de nou amb bolcat de contenidors i enfrontaments entre els manifestants i els Mossos d'Esquadra. No obstant això, van ser de menor importància que en jornades anteriors, sobretot perquè la concentració principal no va superar les 200 persones.