Les presses d'ERC per investir Pere Aragonès ensopeguen amb el pols CUP-Mossos

La majoria absoluta reforçada de l'independentisme (74 de 135 escons) en les eleccions del 14-F feia presagiar un acord sense excessius sobresalts per investir a Pere Aragonès, el presidenciable d'ERC, però els vots de la CUP s'han encarit després dels xocs entre manifestants i Mossos d'Esquadra.

Aquesta setmana s'han iniciat les converses a múltiples bandes a la recerca d'un acord d'investidura -Aragonès és qui més números té de convertir-se en president, encara que el socialista Salvador Illa no tira la tovallola- que posi fi a cinc mesos d'interinitat, des que a la fi de setembre va ser inhabilitat Quim Torra.

La XIII legislatura arrencarà amb el ple de constitució del Parlament que se celebrarà com a molt tard el 12 de març, mentre que el debat d'investidura, si exhaureix el primer termini, haurà de tenir lloc el 26 de març com a més tard, encara que a hores d'ara les possibilitats d'acord són incertes.



L'"ESCULL" DELS MOSSOS

Els violents enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra en les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél -quatre nits de disturbis de carrer, destrosses de mobiliari urbà i saquejos, però també d'episodis dramàtics com el d'una jove que ha perdut un ull suposadament per l'impacte d'un projectil de foam- han sacsejat les negociacions.

La CUP, que amb els seus nou diputats poden ser claus per completar els 33 d'ERC i els 32 de JxCat en la investidura, ha advertit que l'actuació dels Mossos "condiciona" les converses i ha exigit la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Sàmper.



ARAGONÈS APRESSA A LA CUP

Aragonès, que com a vicepresident del Govern exerceix de substitut de l'inhabilitat Torra, ha promès "canvis" en Interior i ha urgit als equips negociadors a tancar "al més aviat possible" un acord per engegar el nou executiu.

ERC ha privilegiat la negociació amb la CUP -la primera reunió de la seva ronda de contactes la va mantenir el dimecres amb la formació anticapitalista-, per assegurar-se el seu suport a la investidura d'Aragonès i executar un gir a l'esquerra en el Govern.



DEBAT INTERN EN LA CUP

Fontes independentistes consultades per Efe assenyalen que, després de la primera presa de contacte, les negociacions estan a l'espera del rumb que decideixi prendre el secretariat nacional de la CUP en una reunió del proper dimarts.

En sectors de l'esquerra independentista comença a haver-hi un incipient debat sobre si potser ja ha arribat el moment d'assumir responsabilitats en el Govern i fins i tot fer-se càrrec de la cartera d'Interior per donar una bolcada en les polítiques de seguretat.



COM CONTINUAR EL PROCÉS?

Una altra de les qüestions que hauran de negociar les tres forces independentistes és el full de ruta del nou Govern per continuar el procés: ERC ja ha advertit que l'estratègia no passa per la via unilateral que defensen JxCat i la CUP, sinó pel diàleg i la negociació per aconseguir un referèndum.

ERC vol incorporar un quart actor a la majoria de govern, En Comú Podem, aliats en la defensa d'un referèndum i de la llibertat dels presos del procés, però la líder dels comuns, Jéssica Albiach, descarta compartir gabinet amb JxCat, i Laura Borràs, candidata de JxCat, solament vol socis independentistes.



EL PSC MANTÉ LA SEVA APOSTA

Malgrat haver guanyat les eleccions en nombre de vots -i haver empatat a 33 escons amb ERC-, el PSC no renuncia a postular a Illa com a president, encara que la majoria independentista fa inviable la seva investidura.

Els socialistes, de moment, ja han obert converses amb els comuns, amb voluntat d'arribar a un acord que permeti un govern "progressista" presidit per Illa, encara que sense els vots d'ERC -que aposta per Aragonès- no surten els comptes.

Socialistes i comuns també han parlat de les possibles fórmules per aïllar a Vox en el Parlament i evitar que tinguin representació en la Taula i en les presidències de comissions.



CALENDARI POSTELECTORAL

El termini límit per constituir el nou Parlament és el 12 de març, i com a molt tard el 26 de març se celebrarà el debat d'investidura, després que el nou president o presidenta de la cambra hagi proposat un candidat.

Si el candidat a la investidura no tingués els suports suficients per ser triat, s'obriria un termini de dos mesos per investir-ne un d'alternatiu, i si tampoc fos possible el Parlament quedaria automàticament dissolt i es convocarien eleccions, a celebrar al cap de 54 dies, aproximadament a mitjans de juliol.