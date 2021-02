Les famílies de persones amb Down demanen que se'ls doni prioritat de vacunació

Familiars de persones adultes, joves, adolescents i nens amb síndrome de Down han reclamat a les autoritats sanitàries de Catalunya que es consideri a aquest col·lectiu com a prioritari i que, per tant, es planifiqui ja la seva vacunació contra la covid-19.

En un manifest facilitat a EFE, els familiars han recordat que les persones amb síndrome de Down són especialment vulnerables davant la covid-19, com ha ressaltat un estudi recent del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona.No obstant això, el Departament de Salut de la Generalitat no ha inclòs a la planificació de la vacunació a aquest col·lectiu, segons les últimes dades facilitades pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, el passat dia 17 sobre aquest tema.

Segons el pla de vacunació, estan cridats a rebre les diverses vacunes existents els Mossos d'Esquadra, ja vacunats en un 40 % fins al passat dia 17 d'aquest mes; els farmacèutics (40,3 %); policies locals (20,7 %); funcionaris de presons (77,9 %); fisioterapeutes (53,2 %); bombers (53,5 %); Guàrdia Urbana de Barcelona (34 %); psicòlegs (18,8 %); òptics i optometristes (9,8 %) i odontòlegs (6,1 %), entre altres col·lectius considerats essencials.

Aquesta setmana s'ha iniciat la vacunació dels majors de 80 anys grans dependents que viuen als seus domicilis per part de l'atenció primària, i també la dels professors i el personal dels centres educatius, a més dels sanitaris i les persones ancianes o discapacitades que viuen en residències i del personal que les cuida.

No obstant això, ni les persones amb síndrome de Down ni els discapacitats intel·lectuals que tenen malalties cròniques de base figuren en cap llista de prioritat.

El manifest reivindicatiu de les famílies dels col·lectius Penya 21 i Espai21 compte també amb el suport de l'associació "Jo també llegeixo", Fundació Cromosuma i unes 600 signatures recollides en change.org.

Els resultats de l'estudi del Centre de Regulació Genòmica, que ha publicat la revista 'Scientific Reports', reforcen les conclusions de treballs independents previs que mostraven un risc de mortalitat de COVID-19 deu vegades major en persones amb síndrome de Down, i aporta més proves que recolzen les demandes per vacunar prioritàriament a aquestes persones per ser més vulnerables.

Els investigadors del CRG han analitzat les dades transcriptòmiques de la síndrome de Down disponibles per descobrir alteracions que poguessin estar relacionades amb la infecció per SARS-CoV-2 i la progressió de la malaltia de la COVID-19.

Així, han descobert que TMPRSS2, un gen que codifica un enzim fonamental per impulsar l'entrada de SARS-CoV-2 en les cèl·lules humanes, tenia nivells d'expressió un 60% més alts en persones amb síndrome de Down, ja que aquest gen està situat en el cromosoma 21, de com les persones amb Down tenen tres còpies.

També han descobert nivells més alts d'expressió per CXCL10, un gen que afavoreix una inflamació descontrolada, provocant que el sistema immunitari atac a les seves pròpies cèl·lules pulmonars.

Aquest fenomen, conegut com a tempesta de citoquinas, és una de les principals causes d'hospitalització i mortalitat per la COVID-19.

Els autors plantegen que això pot implicar que les persones amb síndrome de Down siguin més susceptibles a complicacions a llarg termini, com la fibrosi pulmonar.

Per la seva banda, la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene (SEMPSPH) també ha elaborat un document que recomana que les persones amb Down tinguin una "prioritat alta" de vacunació.

"És per aquest motiu que les famílies amb persones adultes, joves, adolescents i nens amb la síndrome de Down reclamen a l'autoritat sanitària que consideri a aquest col·lectiu com a prioritari", han argumentat els pares, mares i familiars dels col·lectius Penya21 i Espai21.