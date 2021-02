El comitè del Parlament Europeu vota avui si aixeca la immunitat a Puigdemont

El Comitè d'Afers Jurídics del Parlament Europeu vota avui la proposta per aixecar la immunitat als eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Els membres del comitè van començar ahir a reunir-se per discutir l'informe del ponent del cas, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki, però serà avui quan votin la proposta, que llavors passarà a mans del ple del Parlament Europeu previst per a la setmana del 8 de març. Si finalment s'aprova el suplicatori contra els tres independentistes, la justícia belga i escocesa podran examinar la petició d'extradició d'Espanya que hi ha contra ells.

Fa un any que el Tribunal Suprem va demanar a la cambra europea l'aixecament de la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí per poder reactivar les euroordres del cas de l'1-O. Tots tres volen que l'Eurocambra els hi mantingui la protecció parlamentària i a mitjans de gener van al·legar a les audiències del Comitè d'Afers Jurídics que la causa de l'1-O és una «persecució política», que el Suprem no té competències i que hi ha «irregularitats» en el procediment del suplicatori.

Una votació normal

A la sortida del debat, el president del Comitè d'Afers Jurídics, l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez, va assegurar que la votació del suplicatori serà «com qualsevol altra». «Per la connotació política d'aquests casos a Espanya, tindrà una repercussió mediàtica enorme, però per al Parlament Europeu és un cas d'immunitat més», va afegir.

Vázquez es va negar a comentar el debat d'ahir i el sentit del vot del seu grup parlamentari, els liberals de Renovar Europa. Tanmateix, va avançar que el seu grup té «una posició definida» sobre el tema.

Avui es votarà el text en comitè. Dels 25 membres que el formen i que votaran, fins a cinc són eurodiputats espanyols: Adrián Vázquez (Cs), Ibán García del Blanco (PSOE), Marcos Ros (PSOE), Esteban González Pons (PP) i Javier Zarzalejos (PP). Entre populars, liberals i socialistes sumen un total de 16 vots, suficients per aprovar la proposta de Dzhambazki.