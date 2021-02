La velocitat de propagació a Catalunya s'enfila fins a 0,95

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix quatre centèsimes, fins a 0,95, mentre que el risc de rebrot ho fa dos punts, fins a 263, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies continua a la baixa i passa de 293,46 a 284,21.

S'han declarat 693 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 507.732. El 5,11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 36 noves morts i el total és de 20.506 en tota la pandèmia.

Hi ha 2.029 pacients ingressats als hospitals, 58 més, i 588 a l'UCI, 5 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 309.482 (+341) i 182.338 amb la segona (+204).

El risc de rebrot era de 296 entre el 5 i l'11 de febrer i baixa a 263 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores puja a 0,95, per sobre del 0,83 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 284,21 entre el 12 i el 18 de febrer, per sota dels 369,96 de l'interval anterior (5-11 de febrer).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 12 al 18 de febrer n'hi va haver 10.125, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 11.751. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 131,54 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (152,67).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 147.489 proves PCR i 77.502 tests d'antígens, dels quals un 5,11% han donat positiu, un altre cop per sobre del 5% i del valor de l'interval anterior (4,52%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 38,76 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 547.107, dels quals 507.732 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 36 noves morts, amb un total de 20.506 en tota la pandèmia: 12.866 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+35), 4.545 en residències (ídem), 1.128 en domicilis (ídem) i 1.967 no classificables (+1).

Entre el 12 i el 18 de febrer s'han declarat 294 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 387. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.032 persones. La setmana anterior, del 5 a l'11 de febrer, n'hi va haver 2.377.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 10 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.822. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 32.728. En total, han mort 8.687 persones, 2 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: el risc de rebrot cau 7 punts (251)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 55.953 (+95) i pugen a 59.043 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.908 persones, 2 defuncions més declarades en les últimes hores. Entre el 12 i el 18 de febrer es van declarar 37 defuncions, 48 la setmana anterior. Hi ha 30.727 vacunats de la primera dosi (+17) i 18.714 de la segona (+7).

El risc de rebrot baixa 7 punts, fins a 251, mentre que la setmana del 5 a l'11 de febrer era de 335. L'Rt puja una centèsima 0,87. La setmana anterior era de 0,90. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 124 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 295 (380 en l'interval anterior).

Hi ha 225 pacients ingressats actualment, 7 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 220 (entre el 12 i el 18 de febrer); 240 la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: 16 nous ingressats

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 111.785 (+110), xifra que s'eleva a 122.839 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.301 persones a l'àrea, 10 més que fa 24 hores. Pel que fa als vacunats, n'hi ha 72.595 amb la primera dosi, que són 105 més que en el balanç anterior, mentre que 41.887 ja han rebut la segona (+97).

El risc de rebrot puja 1 punt i se situa en 284. El de la setmana del 5 a l'11 de febrer era de 326. L'Rt puja quatre centèsimes i se situa en 0,97, per sobre del 0,87 de la setmana anterior. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 137 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 294, mentre que en el període anterior era de 378. El 6,01% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 459 pacients ingressats, 16 més. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 12 al 18 de febrer es van notificar 90 defuncions i hi havia 454 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 109 i hi havia 509 ingressats.



Regió metropolitana nord: l'Rt torna a superar l'1

La regió metropolitana nord suma 127.357 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+245), i 136.067 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.550 morts, 3 més. En aquesta regió hi ha 78.933 vacunats amb la primera dosi, 41 més que en el balanç anterior, mentre que ja han rebut la segona 45.274 (+39).

El risc de rebrot puja 14 punts i se situa en 286. El de la setmana del 5 a l'11 de febrer era de 280. La velocitat de propagació puja sis centèsimes i se situa en 1,01, per sobre del 0,77 de la setmana anterior.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 139 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 283 mentre que en el període anterior era de 362. El 4,65% de les proves que es fan donen positiu. Segons les últimes dades, ara hi ha 529 pacients ingressats, 19 més que el balanç anterior.

Entre el 12 i el 18 de febrer hi havia 508 pacients ingressats i es van notificar 59 defuncions. La setmana anterior, els ingressats eren 618 i es van declarar 95 morts.



Regió metropolitana sud: l'Rt puja 3 centèsimes (0,93)

La regió metropolitana sud suma un total de 88.982 casos confirmats per PCR o TA (69 més que en les últimes hores) i 97.693 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.543, 10 més. Entre el 12 i el 18 de febrer es van declarar 53 defuncions, per les 58 de la setmana anterior. Hi ha 52.149 vacunats de la primera dosi, 153 més, i 29.388 de la segona, 39 més.

El risc de rebrot baixa 5 punts i se situa en 250. En el període del 5 a l'11 de febrer va ser de 303. La velocitat de propagació del virus puja a 0,93, tres centèsimes en 24 hores. Aquest indicador estava en 0,83 en l'interval del 5 a l'11 de febrer.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 120 per cada 100.000 habitants. El 5,54% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 268 (364 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha 258 pacients ingressats per covid-19, els mateixos que fa 24 hores. Entre el 12 i el 18 de febrer hi havia 271 ingressats, pels 350 de la setmana anterior.



Catalunya central: l'Rt se situa en 1,07

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 37.172 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 40 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 40.568 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.216 persones en aquesta regió, dues més que fa 24 hores. Entre el 12 i el 18 de febrer s'han notificat 14 defuncions, per les 23 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 21.238 persones vacunades amb la primera dosi, 8 més, mentre que 14.854 han rebut la segona (+4).

El risc de rebrot baixa 2 punts, fins a 365. La setmana anterior era de 370. La taxa de reproducció del virus puja tres centèsimes i ja se situa en 1,07. La setmana del 5 a l'11 de febrer era de 0,95. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 164 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 338, pels 390 de la setmana anterior. El 6,57% de les proves que es fan donen positiu.

La regió té 152 pacients ingressats actualment, 5 més que en el balanç anterior. En la setmana del 12 al 18 de febrer eren 148, mentre que en l'interval anterior n'eren 161.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot baixa 8 punts (135)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 33.870 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 37 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 35.033. En aquesta regió han mort 1.040 persones, les mateixes que fa 24 hores. Es van registrar 22 defuncions entre el 12 i el 18 de febrer, 31 la setmana anterior. Hi ha 24.651 persones vacunades de la primera dosi i 14.593 de la segona, 15 més. .

El risc de rebrot baixa 8 punts i se situa en 135, pels 177 de la setmana anterior. L'Rt es manté en 0,82, mentre que en l'interval anterior era de 0,69. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 67 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 163, pels 259 de la setmana anterior. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 3,37%.

Segons les últimes dades, hi ha 116 pacients ingressats actualment, 1 menys respecte al balanç anterior. Entre el 12 i el 18 de febrer hi havia 119 ingressats, 172 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: l'Rt puja sis centèsimes (0,85)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.448 casos confirmats per PCR o TA, 3 més que en el balanç anterior, i 9.731 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 167 persones, les mateixes que en l'últim balanç. Entre el 12 i el 18 de febrer es van notificar 5 defuncions, 9 en l'interval anterior. Hi ha 7.427 persones vacunades de la primera dosi, 1 més, i 4.331 de la segona, les mateixes.

El risc de rebrot baixa un punt i se situa en 113, per sota de la setmana anterior, que era de 153. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 12 i el 18 de febrer és de 57 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 132, pels 249 de la setmana anterior. El 3,21% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja sis centèsimes, fins a 0,85, mentre que la setmana anterior era de 0,63. Ara hi ha 43 pacients ingressats, un més que en l'últim balanç. Entre el 12 i el 18 de febrer hi havia 44 pacients ingressats, 62 la setmana anterior.



Regió de Lleida: el risc de rebrot puja 12 punts (270)

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 28.440 casos confirmats per PCR/TA, 58 més. Són 29.398 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 570 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, 9 més que fa 24 hores. Entre el 12 i el 18 de febrer es van notificar 12 defuncions, 14 la setmana anterior. Hi ha 18.446 vacunats de la primera dosi (+5) i 11.121 de la segona (+2).

Pel que fa al risc de rebrot, puja 12 punts, fins a 270. Se situa per sota del registre de la setmana anterior, que era de 306. La velocitat de propagació puja quatre centèsimes a 0,90. La setmana del 5 a l'11 de febrer era de 0,80. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 135 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 298, pels 386 de l'interval anterior. El 5,75% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment hi ha 98 pacients ingressats als hospitals, 1 més que fa 24 hores. Entre el 12 i el 18 de febrer els ingressats eren 109; 103 en el període anterior.



Alt Pirineu i Aran: l'Rt torna a superar l'1

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 4.987 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 26 més, i 5.230 sumant totes les proves. Un total de 138 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en el balanç anterior. Hi ha 3.095 vacunats de la primera dosi (+9) i 2.024 de la segona (+2).

El risc de rebrot s'enfila 40 punts, fins a 398, mentre que la setmana anterior era de 416. L'Rt puja 9 centèsimes, fins a 1,04. En l'interval anterior estava en 1,23. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 194 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 379, pels 341 de l'interval anterior. El 6,64% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 20 pacients ingressats, 1 més que en l'anterior balanç. Entre el 12 i el 18 de febrer hi havia 22 ingressats i es van notificar 2 defuncions, mentre que en el període anterior hi havia 23 persones ingressades i no es va notificar cap mort.

Mollerussa, Canet de Mar i Olot, municipis amb més risc de rebrot

Mollerussa és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.537 punts, per davant de Canet de Mar, amb 1.363, i d'Olot, amb 777. Pel que fa a la velocitat de contagi, Palafrugell encapçala la llista, amb una Rt de 2,09. La segueixen Esparreguera, amb 2, i Canet de Mar, amb 1,87. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaca Olot en primera posició, amb 1.055 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Mollerussa amb 937, i Manlleu, amb 687.