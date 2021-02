Restriccions Covid a Catalunya: Què es pot fer i què no a partir del 22 de febrer

El Procicat ha decidit mantenir set dies més la totalitat de les restriccions fins ara vigents, però sí que ha aprovat una certa flexibilització de les activitats extraescolars, d'esport escolar i lleure educatiu pels infants d'Educació Infantil i Primària.

A continuació, consulta les mesures que estaran vigents del 22 al 28 de febrer:

· Mobilitat

Es manté vigent la limitació de l'entrada i sortida de persones de Catalunya, exceptuant aquells desplaçaments adequadament justificats, i també el confinament de perímetre comarcal.

· Toc de queda

El confinament nocturn no varia i continua establert entre les 22h i les 6h.

· Restauració i hostaleria

Pel que fa als horaris d'obertura dels negocis de restauració i hostaleria, tant les terrasses com a l'interior, podran seguir obrint de 7:30h a 10:30h i de 13h a 16:30h. En la resta d'horaris, aquests negocis poden seguir funcionant per a recollida al mateix establiment per part del client o per a lliurament a domicili.

· Comerços

En l'àmbit comercial, no es modifica el 30% de l'aforament pel petit comerç, que haurà de seguir tancat el cap de setmana; també, els centres comercials i els establiments de centres comercials de més de 400 m2.

· Cultura i religió

Pel que fa a les activitats culturals, museus, biblioteques i sales d'exposicions seguiran oberts a la meitat del seu aforament. Cinemes, teatres, auditoris, circs i sales de concerts es mantenen també a la meitat de l'aforament i un màxim de 500 persones o un miler si la ventilació és òptima. Els actes religiosos i les cerimònies civils seguiran amb un 30% de l'aforament, també amb un màxim de mig miler de persones o d'un miler si la ventilació òptima.

· Activitats extraescolars, esport escolar i lleure educatiu

S'autoritzen i es regulen les condicions de les activitats extraescolars i d'esport escolar, així com de les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants que es troben en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària. També s'equipara l'esport federat i els consells esportius pel que fa a poder entrenar amb més de 6 persones i participar en les competicions permeses.

· Activitats esportives

En l'àmbit esportiu, les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden seguir oberts amb aforament al 30% i amb activitats grupals limitades a 6 persones i amb ús obligatori de mascareta; els que són a l'aire lliure seguiran oberts amb un aforament del 50% i control d'accés.