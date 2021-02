Les morts de persones que viuen en residències baixen del 40% del total a menys del 15% per les vacunes

Les morts de persones que viuen en residències a causa de la covid-19 han passat del 40% aproximadament del total de defuncions a Catalunya a menys del 15%. Així ho ha explicat la investigadora del grup BIOCOMSC de la UPC Clara Prats a RAC1 sobre un dels informes que han elaborat per a la Comissió Europea. "Veiem que la vacunació està sent efectiva i que, en aquests entorns on s'ha patit tantíssim, estan arribant les bones notícies", ha afirmat. Prats ha assenyalat que la caiguda en picat de les hospitalitzacions, primer, i de la mortalitat, després, va començar a veure's cap al 20 de gener, quan el 70% dels residents havia rebut la primera dosi de la vacuna, ja que és un nombre "prou gran" per als efectes poblacionals.

La líder del grup de Biologia Computacional (BIOCOMSC) ha destacat també que, si entre l'octubre i el desembre les persones que viuen en residències representaven el 8% del total d'hospitalitzacions, en aquests moments se situen en el 4%, una dada que continua baixant. L'estudi és un dels informes setmanals que elabora el grup per a la Comissió Europea a partir de les dades obertes de Catalunya.