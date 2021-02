L'advocada de Hasel: «En Pablo se solidaritza amb ferits i detinguts, i el seu missatge és que s'ha de collar més»

L'advocada de Pablo Hasél, Alejandra Matamoros, ha assegurat aquest dissabte que el raper lleidatà està "animat" veient la resposta que ha tingut el seu empresonament i també vol expressar la seva solidaritat amb els detinguts i ferits en els disturbis. "El missatge d'en Pablo és que s'ha de collar més perquè l'Estat està traient les dents en veure que li fem mal", ha assegurat Matamoros als micròfons de Catalunya Ràdio. L'advocada de Hasél ha reiterat que el raper acceptarà un indult però no el demanarà personalment "perquè suposaria un penediment". "A més, aquesta petició d'indult arriba després d'una setmana molt dura de mobilitzacions i creiem que només és un intent de desactivar la lluita als carrers", ha apuntat Matamoros.

"Si deixem que segueixin traient-nos els drets, continuaran avançant. És una guerra de posicions", ha continuat l'advocada de Hasél. "Per això, un pas per acabar amb les mobilitzacions és alliberar en Pablo i, a més, acabar amb el règim", ha sentenciat Matamoros, que ha finalitzat denunciant les amenaces i el "xantatge" del subdirector de seguretat del Centre Penitenciari de Ponent a Hasél. "Li va dir que si no col·laborava en les tasques de neteja del centre, que no són obligatòries, el traslladarien de presó, ha destapat l'advocada del raper lleidatà.