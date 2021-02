Barcelona torna a viure una nova nit de disturbis i vandalisme

Desenes de concentracions contra l'empresonament de Pablo Hasel es van tornar a viure ahir a diverses ciutats espanyoles, tot i que els principals disturbis es van viure a Catalunya, on van ser detingudes onze persones, es van saquejar botigues i es van tirar pedres contra el Palau de la Música.

Unes 6.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van confluir cap a les set de la tarda a la plaça barcelonina d'Universitat, on els agents de policia havien tallat alguns carrers pròxims i retirat els contenidors d'escombraries davant la convocatòria de la Plataforma Llibertat Pablo Hasél, a la qual es van sumar grups de l'esquerra independentista.

Després, alguns encaputxats es van desplaçar cap al passeig de Gràcia, destrossant els aparadors d'algunes botigues i emportant-se material dels comerços.Un altre grup de persones va calar foc just davant de l'entrada de l'edifici de la Borsa de Barcelona, encara que les flames no van afectar l'interior de l'immoble i van ser apagades poc després pels Bombers. En un altre punt del centre de la ciutat, alguns encaputxats van llançar pedres d'un contenidor d'obres contra els vitralls de l'edifici modernista del Palau de la Música, del qual van trencar alguns cristalls. També es van enfrontar enfrontat amb agents dels Mossos, llançant-los objectes, i van llançar motos que estaven aparcades. La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música va lamentar «amb profunda tristesa» els incidents, tot assenyalant que alguns dels vitralls apedregats eren peces «històriques».

Finalment, els manifestants es van dirigir cap al carrer Gran de Gràcia, on els Mossos els van acabar dispersant amb una càrrega que va deixar diversos ferits.

Davant la cinquena nit de disturbis, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va assegurar que s'ha passat de «manifestacions de caire ideològic» a actes de «pur vandalisme». Ho ha expressar en una entrevista al FAQS de TV3, on va condemnar els aldarulls afegint que aquells que els provoquen utilitzen la violència «de forma gratuïta». Sàmper va lamentar que gran part dels participants que hi havia a Barcelona, Lleida o Tarragona «no saben que hi ha hagut una sentència de Pablo Hasél». En el cas de la capital barcelonina, el conseller va confirmar una quinzena de detinguts que va titllar de «delinqüents comuns». Preguntat per les causes de les protestes, les va relacionar amb l'esgotament de la pandèmia, la crisi econòmica, així com les condemnes injustes.

També hi va haver incidents a Lleida, on els activistes van llançar objectes i van protestar davant de la subdelegació del Govern. A Tarragona, mentrestant, també es van llançar objectes, i alguns encaputxats van arribar fins a l'Audiència Provincial i a una sucursal bancària, van trencar vidres i van llançar ampolles contra la policia.

Mentrestant, la manifestació de Pamplona també va acabar amb disturbis, després que alguns participants llancessin pedres i ampolles, cremessin diversos contenidors i es produïssin càrregues per part dels agents policials.