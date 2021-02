Unes 6.000 persones es manifesten al centre de Barcelona en contra de l'empresonament de Hasél

Milers de persones es manifesten aquest dissabte pel centre de Barcelona en contra de l'empresonament del raper Pablo Hasél, en una de les protestes més multitudinàries dels últims dies. La d'aquest vespre ha començat a Plaça Universitat, on han arribat columnes de manifestants des de diversos barris de la ciutat. Des d'allà, els manifestants es mouen cap a Plaça de Catalunya i la zona d'Urquinaona. Els participants a la protesta criden consignes a favor de la llibertat de Hasél, o lemes com 'Els carrers seran sempre nostres'. Diverses botigues i bancs del centre s'han protegit per evitar destrosses en cas de disturbis, i l'Ajuntament ha retirat més de 544 contenidors perquè no siguin incendiats o utilitzats com a barricades.



Un vehicle atropella un participant de la manifestació

Un vehicle ha atropellat un participant de la manifestació contra l'empresonament de Pablo Hasél a Cubelles (Garraf). Els fets han passat aquest dissabte al voltant de les 7 de la tarda, mentre els manifestants desfilaven per la C-31 exigint la llibertat del raper. Segons han confirmat fonts policials a l'ACN, un dels cotxes que circulava per la via ha atropellat una persona que ha resultat ferida a la cama, tot apunta, però que es tractaria d'una lesió de caràcter lleu. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat fins al lloc, l'ha atès i l'ha traslladat a l'Hospital de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes.