Saquejos i barricades en la quarta nit de vandalisme a Barcelona

Les barricades i la crema de contenidors van tornar ahirt al centre de Barcelona en la quarta nit de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel. Alguns dels manifestants, va llançar objectes contra el cordó dels Mossos. A la zona de Pla de Palau de la capital catalana, grups violents va trencar els vidres d'oficines del BBVA i Banc Santander i al carrer del Rec van saquejar i calar foc a una sucursal de CaixaBank. També van fer llançaments d'objectes contra veïns que els recriminaven les destrosses. A Vilafranca del Penedès, un grup va trencar les tanques de seguretat de la comissaria i van tirar pirotècnia, pintura i pedres. A diferència d'altres nits, el Mossos no van fer cap intervenció directa ni hi tenien una presència visible.

El grup d'encaputxats que va assaltar l'oficina de Caixabank va trencar els vidres, va calar foc a l'interior de l'oficina, la va saquejar i hi van causrt destrosses. A la zona de Canvis Vells, a Ciutat Vella, grups violents van causar destrosses i actes de vandalisme a comerços de la zona. A l'entorn del carrer Trafalgar, grups de manifestants van agafar tanques d'obres del carrer i les van possar a la via.

Els manifestants es van concentrar a plaça Universitat de Barcelona i, poc abans de les vuit del vespre, es van començar a moure en direcció a la plaça Urquinaona, cridant consignes com ara «Plaça Urquinaona, ho tornarem a fer». Després d'arribar a Urquinaona vn seguir caminant cap a Via Laietana, amb consignes com «Llibertat Pablo Hasel» o «A por ellos».

Un cop a Via Laietana, la manifestació, que segons la Guàrdia Urbana va congregar unes 1.500 persones, es va aturar al davant de la comissaria de la Policia Nacional, blindada amb tanques de seguretat i amb efectius policials. Després d'alguns minuts de tensió els manifestants van començar a llançar objectes contra la prefectura, una acció que no es va allargar gaire estona i després de la qual els concentrats van reprendre la marxa.

Al capdavall de Via Laietana hi havia diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra, contra les quals també es van llançar alguns objectes. Les furgonetes van retrocedir. Els Mossos van alertar per les xarxes socials dels llançaments de «tota mena d'objectes (pedres, ampolles)» que «grups violents» feine contra la línia policial i van recomanar no acostar-se a la zona.

Cap a l'avinguda del Marquès de l'Argentera de Barcelona alguns dels manifestants van començr a muntar barricades de contenidors, que poc després van encendre en una foguera de grans dimensions.

Els Mossos també van informar que hi havia hagut llançament de pirotècnia i pintura contra la línia policial davant la comissaria de Vilafranca del Penedès.