Sánchez replica a Podem: «La violència és inadmissible»

Pedro Sánchez ha canviat d'actitud amb Podem. El president del Govern no sembla disposat a ser tan comprensiu com abans, o a minimitzar els xocs amb el seu soci de coalició. Des de l'aprovació dels Pressupostos, Sánchez deixa clar que l'última paraula és seva, que els temps en què donava un cert aire als morats, fins i tot acceptant algunes de les seves posicions en contra de la part socialista del Govern, s'han acabat. La llista de disputes és àmplia i va a més: lloguer social, factura de la llum, llei trans, llei d'igualtat de tracte, ingrés mínim vital i ara Pablo Hasél i els delictes d'opinió. Després de tres dies de violents disturbis en protesta contra la condemna de presó al raper, el president va trencar el seu silenci, prometent «contundència» enfront d'una violència «inadmissible». Podem, que fins ara havia evitat condemnar els altercats, centrant-se en les crítiques a l'actuació policial, va començar a suavitzar el seu discurs.

El cap de l'executiu es va posicionar amb claredat davant de Pablo Iglesias, vicepresident segon i líder morat, que durant la campanya catalana va qüestionar la «plena normalitat democràtica» a Espanya. «En una democràcia plena, i Espanya és una democràcia plena, l'ús de la violència és inadmissible. És un atac a la democràcia. El Govern farà front a qualsevol forma de violència i defensarà la democràcia. La democràcia mai empara la violència. És el contrari de la democràcia. El Govern actuarà amb contundència contra qualsevol forma de violència", va dir en un acte a Mèrida.

Les paraules de Sánchez van ser l'ingredient principal d'una mobilització dels socialistes en l'executiu, rebutjant els disturbis després de la polèmica actitud dels seus socis. «La violència és injustificable», va dir el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. La titular de Defensa, Margarita Robles, va criticar en La Sexta qualsevol «complicitat, silenci o acceptació» dels altercats.

Així i tot, el president va argumentar que una de les condemnes a Hasél, per enaltiment del terrorisme (el dijous li va ser confirmada una altra per amenaces a un testimoni), casa malament amb els estàndards europeus. El Govern, va recordar, té en marxa una reforma dels delictes d'opinió, que també ha provocat un xoc amb Podem, perquè no comportin penes de presó. «La democràcia té una tasca pendent: emparar millor la llibertat d'expressió», va exposar

E morats van començar a desmarcar-se de la violència, alguna cosa que no havien fet abans dirigents com Pablo Echenique i Rafael Mayoral. «Que fem costat als manifestants no significa que estiguem d'acord amb els disturbis d'una minoria», va dir en Catalunya Ràdio el president del seu grup parlamentari, Jaume Asens.