Els esplais reivindiquen amb protestes arreu de Catalunya que són essencials i que un 20% segueixen tancats

Centenars de joves i nens s'han concentrat aquest dissabte en gairebé una desena de municipis de Catalunya per reivindicar que "són essencials" i denunciar que "un 20% segueixen tancats". De fet, creuen que probablement alguns d'ells "no podran reprendre la seva activitat". Els manifestants han criticat que només els menors de 12 anys podran gaudir de la flexibilització d'algunes mesures dictades pel Procicat. Entre els municipis on s'han fet les concentracions, convocades per Esplac, hi ha El Vendrell, Tona, Terrassa, Badalona, Sant Cugat del Vallès i Barcelona.

Davant d'això, Laura Muñoz, portaveu de la federació d'esplais, ha defensat que no només han d'obrir per "infantil i primària", ja que "tots els infants i joves necessiten aquest suport" que ajuda a "l'educació emocional i a la salut mental". "Som imprescindibles", ha reivindicat. Ha assegurat possiblement "un de cada cinc esplais" no "podrà reprendre la seva activitat", ja que els està "afectant moltíssim aquest any d'irregularitats". "Aquesta inestabilitat no ens va gens bé", ha conclòs tot recordant que aquest estiu els "van tenir molt en compte". Davant d'això ha recordat que han "demostrat continuadament" que compleixen la normativa i que "s'han registrat molt pocs casos de contagis" en els esplais.