Baixa la pressió hospitalària de coronavirus a la Regió Sanitària de Girona

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix una centèsima, fins a 0,86, mentre que el risc de rebrot baixa 10 punts, fins a 264, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies es redueix i passa de 333,79 a 316,15. S'han declarat 1.814 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 503.869. El 4,3% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 37 noves morts i el total és de 20.408. Hi ha 2.026 pacients ingressats als hospitals, 91 menys, i 613 a l'UCI, 3 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 277.091 (+5.559) i 176.212 amb la segona (+815).

El risc de rebrot era de 347 entre el 2 i el 8 de febrer i baixa a 264 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores puja a 0,86, per sobre del 0,83 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 316,15 entre el 9 i el 15 de febrer, per sota dels 432,87 de l'interval anterior (2-8 de febrer).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 9 al 15 de febrer n'hi va haver 10.331, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 14.003. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 134,22 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (181,93).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 158.699 proves PCR i 115.961 tests d'antígens, dels quals un 4,30% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (5,44%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,71 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 542.902, dels quals 503.869 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 37 noves morts, amb un total de 20.408 en tota la pandèmia: 12.783 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+26), 4.544 en residències (+3), 1.126 en domicilis (+1) i 1.955 no classificables (+7).

Entre el 9 i el 15 de febrer s'han declarat 306 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 429. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.323 persones. La setmana anterior, del 2 al 8 de febrer, n'hi va haver 2.650.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 33 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.741. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 32.616. En total, han mort 8.680 persones, 6 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: 3 noves morts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 55.548 (+201) i pugen a 58.628 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.897 persones, 3 defuncions declarades en les últimes hores. Entre el 9 i el 15 de febrer es van declarar 35 defuncions, 55 la setmana anterior. Hi ha 27.868 vacunats de la primera dosi (+208) i 18.283 de la segona (+6).

El risc de rebrot baixa 15 punts, fins a 289, mentre que la setmana del 2 al 8 de febrer era de 368. L'Rt es manté en 0,88. La setmana anterior era de 0,91. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 147 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 332 (406 en l'interval anterior).

Hi ha 215 pacients ingressats actualment, 12 menys que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 244 (entre el 9 i el 15 de febrer); 252 la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: l'RT puja a 0,88

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 110.973 (+386), xifra que s'eleva a 121.892 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.274 persones a l'àrea, 11 més que fa 24 hores. Pel que fa als vacunats, n'hi ha 63.371 amb la primera dosi, que són 1.586 més que en el balanç anterior, mentre que 40.071 ja han rebut la segona (+130).

El risc de rebrot baixa 14 punts i se situa en 285. El de la setmana del 2 al 8 de febrer era de 377. L'Rt puja una centèsima i se situa en 0,88, per sobre del 0,84 de la setmana anterior. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 138 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 326, mentre que en el període anterior era de 451. El 5,04% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 455 pacients ingressats, 13 menys. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 9 al 15 de febrer es van notificar 92 defuncions i hi havia 511 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 113 i hi havia 586 ingressats.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot baixa però la velocitat puja

La regió metropolitana nord suma 126.205 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+486), i 134.835 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.536 morts, 9 més. En aquesta regió hi ha 69.249 vacunats amb la primera dosi, 1.270 més que en el balanç anterior, mentre que ja han rebut la segona 43.383 (+175).

El risc de rebrot baixa 5 punts i se situa en 266. El de la setmana del 2 al 8 de febrer era de 336. La velocitat de propagació puja dues centèsimes i se situa en 0,86, per sobre del 0,78 de la setmana anterior.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 131 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 307 mentre que en el període anterior era de 431. El 3,73% de les proves que es fan donen positiu. Segons les últimes dades, ara hi ha 506 pacients ingressats, 20 menys que el balanç anterior.

Entre el 9 i el 15 de febrer hi havia 583 pacients ingressats i es van notificar 67 defuncions. La setmana anterior, els ingressats eren 680 i es van declarar 103 morts.



Regió metropolitana sud: 309 nous positius

La regió metropolitana sud suma un total de 88.390 casos confirmats per PCR o TA (309 més que en les últimes hores) i 97.021 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.518 (+4). Entre el 9 i el 15 de febrer es van declarar 57 defuncions, per les 66 de la setmana anterior. Hi ha 46.884 vacunats de la primera dosi, 1.102 més, i 28.533 de la segona, 255 més.

El risc de rebrot baixa 11 punts i se situa en 263. En el període del 2 al 8 de febrer va ser de 369. La velocitat de propagació del virus puja a 0,85. Aquest indicador estava en 0,86 en l'interval del 2 al 8 de febrer.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 127 per cada 100.000 habitants. El 4,76% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 308 (429 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha 269 pacients ingressats per covid-19, 15 menys. Entre el 9 i el 15 de febrer hi havia 331 ingressats, pels 414 de la setmana anterior.



Catalunya central: l'Rt se situa en 1

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 36.836 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 205 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 40.217 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.812 persones en aquesta regió, quatre més que fa 24 hores. Entre el 9 i el 15 de febrer s'han notificat 21 defuncions, per les 23 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 19.922 persones vacunades amb la primera dosi, 267 més, mentre que 14.368 han rebut la segona (+43).

El risc de rebrot baixa 11 punts, fins a 354. La setmana anterior era de 399. La taxa de reproducció del virus puja una centèsima i ja se situa en 1. La setmana del 2 al 8 de febrer era de 0,97. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 162 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 352, pels 412 de la setmana anterior. El 5,18% de les proves que es fan donen positiu.

La regió té 154 pacients ingressats actualment, 4 menys que en el balanç anterior. En la setmana del 9 al 15 de febrer eren 167, mentre que en l'interval anterior n'eren 181.



Camp de Tarragona: 24 ingressats menys

Al Camp de Tarragona s'han registrat 33.717 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 57 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 34.874. En aquesta regió han mort 1.036 persones, 6 més que fa 24 hores. Es van registrar 22 defuncions entre el 9 i el 15 de febrer, 40 la setmana anterior. Hi ha 22.654 persones vacunades de la primera dosi, 479 més que fa 24 hores, i 14.371 de la segona, 66 més. .

El risc de rebrot baixa 5 punts i se situa en 153, pels 223 de la setmana anterior. L'Rt puja dues centèsimes, fins a 0,76, mentre que en l'interval anterior era de 0,70. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 77 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 199, pels 325 de la setmana anterior. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 3,04%.

Segons les últimes dades, hi ha 118 pacients ingressats actualment, 24 menys respecte al balanç anterior. Entre el 9 i el 15 de febrer hi havia 156 ingressats, 188 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: cap nova defunció registrada

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.419 casos confirmats per PCR o TA, 11 més que en el balanç anterior, i 9.701 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 165 persones, la mateixa xifra que en l'últim balanç. Entre el 9 i el 15 de febrer es van notificar 4 defuncions, 10 en l'interval anterior. Hi ha 6.759 persones vacunades de la primera dosi, 176 més, i 4.240 de la segona, 52 més.

El risc de rebrot puja quatre punts, fins a 116, per sota de la setmana anterior, que era de 242. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 9 i el 15 de febrer és de 61 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 185, pels 366 de la setmana anterior. El 2,22% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja cinc centèsimes, fins a 0,63, mentre que la setmana anterior era de 0,68. Ara hi ha 43 pacients ingressats, sis menys que en l'últim balanç. Entre el 9 i el 15 de febrer hi havia 61 pacients ingressats, 68 la setmana anterior.



Regió de Lleida: el risc de rebrot baixa 12 punts (257)

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 28.221 casos confirmats per PCR/TA, 80 més. Són 29.168 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 561 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 9 i el 15 de febrer es van notificar 8 defuncions, 19 la setmana anterior. Hi ha 17.189 vacunats de la primera dosi (+254) i 10.858 de la segona (+86).

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 12 punts, fins a 257. Se situa per sota del registre de la setmana anterior, que era de 352. La velocitat de propagació puja una centèsima, fins a 0,81. La setmana del 2 al 8 de febrer era de 0,77. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 132 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 317, pels 459 de l'interval anterior. El 4,51% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment hi ha 107 pacients ingressats als hospitals, un menys que fa 24 hores. Entre el 9 i el 15 de febrer els ingressats eren 107; 113 en el període anterior.



Alt Pirineu i Aran: l'Rt continua a la baixa

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 4.919 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 28 més, i 5.160 sumant totes les proves. Un total de 136 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en el balanç anterior. Hi ha 2.821 vacunats de la primera dosi (+28) i 1.962 de la segona (ídem).

El risc de rebrot cau 10 punts, fins a 314, mentre que la setmana anterior era de 426. L'Rt baixa cinc centèsimes, fins a 0,92. En l'interval anterior estava en 1,23. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 160 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 338, pels 351 de l'interval anterior. El 4,01% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 22 pacients ingressats, 3 més que en l'anterior balanç. Entre el 9 i el 15 de febrer hi havia 18 ingressats i no es va notificar cap defunció, mentre que en el període anterior hi havia 20 persones ingressades i tampoc es va notificar cap mort.



Canet de Mar, Mollerussa i Olot, municipis amb més risc de rebrot

Canet de Mar és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 2.164 punts, per davant de Mollerussa, amb 1.233, i d'Olot, amb 1.125. Pel que fa a la velocitat de contagi, Canet de Mar encapçala també la llista, amb 3,13 d'Rt. La segueixen Palafrugell, amb 2,12, i Olesa de Montserrat (1,83). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaca Olot en primera posició, amb 1.255 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Manlleu, amb 758, i Mollerussa, amb 713.