Una setantena d'entitats culturals demanen l'indult de Pablo Hasél

Una setantena d'entitats culturals han demanat aquest dijous l'indult del raper Pablo Hasél en una concentració, organitzada per l'Acadèmia Catalana de la Música. De fet, l'Acadèmia ha posat en marxa la petició d'indult de la mà de l'advocat Jordi Palou, mediador i consultor especialitzat en drets humans a nivell internacional. La concentració s'ha realitzat a la Plaça de Ramon Berenguer el Gran, de Barcelona, i ha rebut el suport, entre d'altres, d'Òmnium Cultural, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, l'Acadèmia del Cinema Català, l'Associacio? d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Dones Visuals, Editors.cat i Productors Audiovisuals Federats (PROA).

En un manifest impulsat per l'entitat reclamen també la llibertat immediata de Hasél i que "el govern de l'Estat disposa dels mecanismes necessaris per fer-la efectiva"; l'anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de tots els artistes processats per la seva expressió artística; una reforma immediata del codi penal en la línia de blindar els drets fonamentals, perquè aquesta situació no es pugui tornar a repetir i el respecte "més escrupolós a la llibertat d'expressió en tant que dret fonamental de tots els ciutadans al govern de l'Estat i a totes les instàncies fiscals i/o judicials".