Sectors d'Esquerra aposten per excloure JxCat del Govern

S'acosta el moment clau de les negociacions per garantir la investidura de Pere Aragonès i la formació d'un nou Govern: la trobada entre ERC i Junts. Després d'obrir la ronda de contactes ahir amb la CUP, els republicans s'asseuran ara amb els postconvergents, als quals van avantatjar en un escó i 35.000 vots. I des dels dos bàndols s'ha començat a escalfar la negociació. D'una banda, Gabriel Rufián, líder d'ERC a Madrid, reclama un pacte de l'esquerra sobiranista que exclogui Junts. De l'altra, la número dos de la llista de Junts, Laura Borràs, llança picades d'ullet i deixa entreveure que no entrar en un Govern d'ERC és una de les opcions. Fonts de la direcció republicana asseguren haver cridat ja a l'ordre els díscols.

Rufián va animar ahir al Congrés la seva pròpia formació a «creure» que la seva estratègia és la que ha guanyat en el front independentista i a buscar un pacte d'esquerres amb els comuns i la CUP, sense Junts. «No som els criats de ningú», va emfatitzar. «Intentem-ho i fem que les esquerres predominin d'una vegada per totes en un front ampli al Govern i que deixin de marcar-nos el ritme aquells que havien guanyat tant que pensaven que el país era seu», va assenyalar el dirigent, en una clara referència a Junts.

Tardà i Bassa

El portaveu a la cambra baixa va anar un pas més enllà en el camí obert per Joan Tardà, qui, en un article a El Periódico, va afirmar que «el binomi governamental exclusiu ERC-JxCat és una fórmula acabada» i que era necessari desplaçar el pes de l'Executiu «cap a l'esquerra». Una tesi que, també ahir, va avalar l'exconsellera Dolors Bassa i que defensa amb obstinació la CUP. Fonts d'ERC van titllar de «soroll que no ajuda» aquests missatges, especialment aquells que deixen fora JxCat d'un pacte de Govern a Catalunya.

I això que en el bàndol postconvergent és la pròpia candidata a les eleccions qui coqueteja amb la idea de quedar-se a l'oposició. A primera hora, la candidata va compartir un missatge a Twitter d'un usuari que apuntava: «Si jo fos Laura Borràs deixaria Esquerra sola. Em quedaria a l'oposició».

Més tard, va respondre a un altre tuiter que va apuntar: «Voldria veure Borràs i JxCat en primera línia de defensa. Vigilant des de l'oposició ». La també diputada al Congrés li va respondre de forma contundent: «No ho dubtis». En el primer cas, fonts de JxCat van apuntar que s'havia tractat d'un error mecànic de qui s'encarregava del compte, és a dir, de la pròpia Borràs.

La CUP, que es manté al marge de la picabaralla entre JxCat i ERC, ha d'estar atent a altres flancs: la pressió a la qual es veurà sotmés i el xoc estratègic entre dues de les seves ànimes, Endavant i Poble Lliure. Els anticapitalistes tornen a tenir per tercera vegada la clau de la governabilitat independentista i encaren la negociació amb els republicans disposats a condicionar al màxim la 13a legislatura. Aquest és el comú denominador de totes les organitzacions que formen la CUP, però no dissipa l'eterna disputa interna pel lloc que han d'ocupar, en aquest cas, els propers quatre anys.

Ser o no al Govern

Les dues organitzacions més rellevants en el si de la formació tornen a xocar per l'entrada o no del partit al Govern. Endavant advoca per mantenir-se a la rereguarda, a l'oposició, i descarten formar part d'«un Govern unitari independentista» dins el marc autonòmic, mentre Poble Lliure prefereix fer passos endavant i «contribuir a la formació» d'un nou Executiu.La setmana que ve hi haurà un segona trobada amb ERC.