Catalunya supera els 500.000 casos de Covid, amb una Rt que puja dos centèsimes

Catalunya ha superat els 500.000 casos de Covid confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. En concret, se n'han confirmat 500.340 per aquesta via després de sumar 1.851 en les darreres 24 hores. El 4,30% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Segons l'últim balanç del Departament de Salut, la velocitat de propagació, l'Rt, creix 2 centèsimes, fins a 0,84, mentre que el risc de rebrot baixa a 274, un punt menys que fa 24 hores. En paral·lel, la incidència a 14 dies passa de 344,9 a 338,01. S'ha informat de 51 noves morts i el total és de 20.312. Hi ha 2.181 pacients ingressats als hospitals, 142 menys, i 612 a l'UCI, 27 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 252.818 (+4.287) i 172.687 amb la segona (+1.313).

El risc de rebrot era de 379 entre el 31 de gener i el 6 de febrer i baixa a 274 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores puja a 0,84 i iguala el valor de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 338,01 entre el 7 i el 13 de febrer, per sota dels 466,77 de l'interval anterior (31 de gener-6 de febrer).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 7 al 13 de febrer n'hi va haver 10.827, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 15.190. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 140,66 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (197,35).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 166.922 proves PCR i 123.030 tests d'antígens, dels quals un 4,30% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (5,66%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,81 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 539.046, dels quals 500.340 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 51 noves morts, amb un total de 20.312 en tota la pandèmia: 12.720 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+36), 4.540 en residències (+2), 1.122 en domicilis (+1) i 1.930 no classificables (+12).

Entre el 7 i el 13 de febrer s'han declarat 345 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 440. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.317 persones. La setmana anterior, del 31 de gener al 6 de febrer, n'hi va haver 2.693.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 32 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.678. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 32.531. En total, han mort 8.669 persones, 9 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: 11 noves morts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 55.166 (+202) i pugen a 58.233 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.880 persones, 11 defuncions declarades en les últimes hores. Entre el 7 i el 13 de febrer es van declarar 45 defuncions, 53 la setmana anterior. Hi ha 25.570 vacunats de la primera dosi (+328) i 17.998 de la segona (+617).

El risc de rebrot baixa 5 punts, fins a 306, mentre que la setmana del 31 de gener al 6 de febrer era de 396. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,88. La setmana anterior era de 0,92. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 157 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 352 (433 en l'interval anterior).

Hi ha 234 pacients ingressats actualment, 10 menys que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 238 (entre el 7 i el 13 de febrer); 252 la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: 51 ingressats menys

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 110.250 (+416), xifra que s'eleva a 121.043 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.246 persones a l'àrea, 9 més que fa 24 hores. Pel que fa als vacunats, n'hi ha 57.473 amb la primera dosi, que són 895 més que en el balanç anterior, mentre que 39.270 ja han rebut la segona (+269).

El risc de rebrot baixa 2 punts i se situa en 300. El de la setmana del 31 de gener al 6 de febrer era de 404. L'Rt es manté en 0,86, per sobre del 0,84 de la setmana anterior. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 148 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 348, mentre que en el període anterior era de 481. El 5,05% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 460 pacients ingressats, 51 menys. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 7 al 13 de febrer es van notificar 108 defuncions i hi havia 510 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 127 i hi havia 590 ingressats.



Regió metropolitana nord: 18 ingressats menys

La regió metropolitana nord suma 125.270 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+548), i 133.841 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.511 morts, 14 més. En aquesta regió hi ha 62.936 vacunats amb la primera dosi, 1.407 més que en el balanç anterior, mentre que ja han rebut la segona 42.448 (+222).

El risc de rebrot es manté a 267. El de la setmana del 31 de gener al 6 de febrer era de 376. La velocitat de propagació puja dues centèsimes i se situa en 0,81, igual que la setmana anterior.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 133 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 328, mentre que en el període anterior era de 462. El 3,63% de les proves que es fan donen positiu. Segons les últimes dades, ara hi ha 565 pacients ingressats, 18 menys que el balanç anterior.

Entre el 7 i el 13 de febrer hi havia 591 pacients ingressats i es van notificar 72 defuncions. La setmana anterior, els ingressats eren 704 i es van declarar 95 morts.



Regió metropolitana sud: 30 ingressats menys

La regió metropolitana 344 suma un total de 87.778 casos confirmats per PCR o TA (320 més que en les darreres hores) i 96.993 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.510 (+6). Entre el 7 i el 13 de febrer es van declarar 59 defuncions, per les 72 de la setmana anterior. Hi ha 42.283 vacunats de la primera dosi, 853 més, i 27.923 ja han rebut la segona, 276 més.

El risc de rebrot baixa 1 punt i se situa en 272. En el període del 31 de gener al 6 de febrer va ser de 409. La velocitat de propagació del virus puja a 0,82. Aquest indicador estava en 0,87 en l'interval del 31 de gener al 6 de febrer.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 134 per cada 100.000 habitants. El 4,69% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 333 (471 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha 301 pacients ingressats per covid-19, 30 menys. Entre el 7 i el 13 de febrer hi havia 328 pacients ingressats, pels 416 de la setmana anterior.



Catalunya central: l'Rt torna a pujar (0,97)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 36.472 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 131 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 39.833 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.206 persones en aquesta regió, tres més que fa 24 hores. Entre el 7 i el 13 de febrer s'han notificat 19 defuncions, per les 23 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 18.838 persones vacunades amb la primera dosi, 276 més, mentre que 14.186 han rebut la segona (+39).

El risc de rebrot puja tres punts, fins a 363, vuit punts més. La setmana anterior era de 431. La taxa de reproducció del virus puja una centèsima, fins a 0,97. La setmana del 31 de gener al 6 de febrer era de 0,97. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 169 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 372, pels 437 de la setmana anterior. El 5,16% de les proves que es fan donen positiu.

La regió té 164 pacients ingressats actualment, tres menys que en el balanç anterior. En la setmana del 7 al 13 de febrer eren 164, mentre que en l'interval anterior n'eren 173.



Camp de Tarragona: 21 morts més

Al Camp de Tarragona s'han registrat 33.573 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 69 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 34.715. En aquesta regió han mort 1.025 persones, 21 més que fa 24 hores. Es van registrar 25 defuncions entre el 7 i el 13 de febrer, 43 la setmana anterior. Hi ha 20.852 persones vacunades de la primera dosi, 279 més que fa 24 hores, i 14.014 de la segona, 205 més.

El risc de rebrot baixa 2 punts i se situa en 163, pels 253 de la setmana anterior. L'Rt puja tres centèsimes i se situa en 0,74, mentre que en l'interval anterior era de 0,72. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 84 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 222, pels 361 de la setmana anterior. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 3,23%.

Segons les últimes dades, hi ha 143 pacients ingressats actualment, 13 menys respecte al balanç anterior. Entre el 7 i el 13 de febrer hi havia 162 ingressats, 209 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: 10 ingressats menys

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.389 casos confirmats per PCR o TA, 20 més que en el balanç anterior, i 9.667 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 164 persones, una més que en l'últim balanç. Entre el 7 i el 13 de febrer es van notificar 5 defuncions, 9 en l'interval anterior. Hi ha 6.359 persones vacunades de la primera dosi, 55 més, i 4.138 de la segona, 38 més.

El risc de rebrot cau 7 punts i se situa en 112, per sota de la setmana anterior, que era de 290. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 7 i el 13 de febrer és de 60 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 200, pels 460 de la setmana anterior. El 2,16% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa una centèsima, fins a 0,57, mentre que la setmana anterior era de 0,64. Ara hi ha 51 pacients ingressats, 10 menys que en l'últim balanç. Entre el 7 i el 13 de febrer hi havia 62 pacients ingressats, 73 la setmana anterior.



Regió de Lleida: l'Rt puja 4 centèsimes (0,81)

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 28.044 casos confirmats per PCR/TA, 68 més. Són 28.974 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 561 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 7 i el 13 de febrer es van notificar 12 defuncions, 17 la setmana anterior. Hi ha 15.718 vacunats de la primera dosi (+150) i 10.675 de la segona (+9).

Pel que fa al risc de rebrot, puja 7 punts, fins a 282. Se situa per sota del registre de la setmana anterior, que era de 382. La velocitat de propagació puja quatre centèsimes, fins a 0,81. La setmana del 31 de gener al 6 de febrer era de 0,80. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 143 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 347, pels 482 de l'interval anterior. El 4,54% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment hi ha 107 pacients ingressats als hospitals, els mateixos que fa 24 hores. Entre el 7 i el 13 de febrer els ingressats eren 107; 116 en el període anterior.



Alt Pirineu i Aran: l'Rt baixa però es manté per sobre d'1

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 4.868 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 21 més, i 5.103 sumant totes les proves. Un total de 136 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en el balanç anterior. Hi ha 2.622 vacunats de la primera dosi (+8) i 1.903 de la segona (+85).

El risc de rebrot cau 15 punts, fins a 352, mentre que la setmana anterior era de 394. L'Rt baixa cinc centèsimes, fins a 1,05. En l'interval anterior estava en 1,01. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 166 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 334, pels 400 de l'interval anterior. El 4,42% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 16 pacients ingressats, dos menys que en l'anterior balanç. Entre el 7 i el 13 de febrer hi havia 17 ingressats i no es va notificar cap defunció, mentre que en el període anterior hi havia 16 persones ingressades i una va morir.

Canet de Mar, Olot i Mollerussa, municipis amb més risc de rebrot

Canet de Mar és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 2.016 punts, per davant d'Olot, amb 1.259, i Mollerussa, amb 1.079. Pel que fa a la velocitat de contagi, Canet de Mar encapçala també la llista, amb 3,08. La segueixen Palafrugell, amb 2,06, i Puigcerdà i Olesa de Montserrat (1,97). Pel que fa a la incidència a 14 dies, destaca Olot en primera posició, amb 1.367, seguida de Manlleu, amb 834, i Canet de Mar, amb 633.