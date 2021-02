Artur Mas defensa que hi ha fórmules per a la reconciliació entre JxCat i el PDeCAT

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va defensar ahir la «reconciliació» entre JxCat i el PDeCAT, va apuntar que hi ha «fórmules» per fer-la possible, com presentar-se en coalició a les eleccions, i va assenyalar que els resultats del 14-F constaten que «la falta d'unitat no porta a l'èxit».

En declaracions a RAC1, Mas va afirmar que els resultats electorals del PDeCAT han estat un «fracàs» perquè no ha aconseguit entrar al Parlament ni ser «clau» per articular el Govern, però també un «èxit» perquè els 77.000 vots obtinguts pel Partit Demòcrata han fet possible que l'independentisme superi per primera vegada el 50% de vots en unes eleccions.

Artur Mas va fer campanya aquestes eleccions pel PDeCAT, partit de l'espai exconvergent en què milita després de no unir-se a JxCat, i que no ha obtingut representació al Parlament a cap de les quatre circumscripcions.

Mas va insistir que ell prové de la «cultura de la coalició» i que les cinc vegades que es va presentar a la presidència de la Generalitat ho va fer sota aquesta fórmula, que va reconèixer que té «desavantatges en la gestió del dia a dia» però permet no dividir l'electorat.

Sobre el nou Govern, Mas va manifestar que «seria imperdonable que no hi hagués un acord entre les forces sobiranistes», i va assenyalar que els resultats situen «pràcticament en un empat» ERC i JxCat, que han obtingut 33 i 32 escons, respectivament. Per fer possible l'acord, Mas va demanar «mirar a la llunyania» i disposar d'«un pla d'acció amb renúncies mútues que permeti avançar en l'ambició nacional de Catalunya».

«Si finalment Junts i PDeCAT van anar per separat no és culpa d'un, no vam trobar la manera de fer-ho com ho havíem de fer», va afegir l'expresident.