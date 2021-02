Els nous certificats autoresponsables de mobilitat per Covid

Des del dilluns 8 de febrer hi ha canvis en les restriccions que afectaran la mobilitat, en aquest cas no es podrà sortir de la comarca. Els desplaçaments entre comarques queden restringits a situacions d'extrema necessitat, el que farà imprescindible l'ús dels certificats d'autoresponsabilitat. Com ja passava fins ara, i a diferència d'anteriors ocasions, no es farà excepcions per desplaçaments a segones residències o per fer estades en allotjaments turístics.

Durant els últims mesos, aquests certificats d'autoresponsabilitat ja formen part de la rutina dels catalans per justificar els desplaçaments. Hi ha tres certificats d'autoresponsabilitat diferents per tal d'acreditar el desplaçament: el certificat per sortir de la comarca, per al toc de queda nocturn i per sortir i entrar a Catalunya.

En aquesta aplicació, pots omplir i descarregar el cerfiticat.



A continuació, també et donem els enllaços per descarregar i imprimir els certificats:

- Certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de la comarca

- Certificat autoresponsable de desplaçament nocturn

- Certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de Catalunya

