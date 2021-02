La marxa de suport a Hasél a Girona acaba amb disturbis i l'atac a entitats financeres

Grups violents van provocar ahir greus disturbis després de les concentracions en diverses ciutats per la detenció i ingrés a presó de Pablo Hasél. A la ciutat de Girona, alguns radicals van acabar la nit assaltant oficines de les principials entitats financeres, provocant danys importants. Els incidents més greus es van produir a Barcelona, amb una jove ferida per bala de foam, però també a Lleida i Vic es van cremar contenidors i es va mobiliari urbà que va ser usat com a barricada. Dues persones van ser detingudes a Barcelona, una altra a Lleida i una altra a Vic. Al tancament d'aquesta edició no constava cap arrest a la ciutat de Girona.

La multitudinària manifestació de Girona -la més nombrosa de les celebrades ahir a Catalunya, segons la policia- es va desenvolupar amb normalitat pel centre de la ciutat fins que va arribar davant de la Subdelegació del Govern. En aquest punt, un grup de manifestants va fer els primers llançaments d'objectes i pirotècnia contra els agents. També van plantar contenidors a la calçada i van arrencar senyals de trànsit. Els Mossos d'Esquadra van disparar bales de foam i salves, però els incidents van continuar.

Grups de radicals van cremar contenidors i van assaltar les oficines d'entitats bancàries del carrer Séquia, la plaça Josep Pla, el carrer Santa Clara i la plaça Independència. Van trencar les portes d'accés, van destrossar vidrieres i van provocar petits incendis a les oficines.

La manifestació a Barcelona va començar cap a les 7 de la tarda i també va derivar en disturbis. Els Mossos d'Esquadra van carregar amb bales de foam contra alguns manifestants que llançaven petards, pedres i ampolles cap al cordó d'agents. Grups de manifestants van muntar barricades amb contenidors i altres elements del mobiliari urbà als qualvan calar foc. A la capital catalana també van trencar els vidres d'una oficina bancària i van cremar motos estacionades al carrer.

A Lleida, prop de 2.000 persones es van manifestar en una marxa que va acabar amb atacs a les seus del PSC, del PP i es van viure moments de tensió davant la Subdelegació del Govern.

Al marge de les convocatòries de protesta, la societat civil i política catalana també va expressar ahir el seu rebuig davant aquesta situació, en la qual un artista ingressarà a la presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona en les lletres de les seves cançons.

Detenció al rectorat de la UdL

Hasél havia d'entrar a la presó divendres passat, però ja havia anunciat la seva intenció de no fer-ho perquè això seria «una humiliació». Dilluns es van tancar al rectorat de la Universitat de Lleida, on ahir el van detenir els Mossos d'Esquadra. El dispositiu es va dur a terme sense càrregues i amb un únic i lleu incident: els antiavalots van ser gasejats amb extintors en entrar al rectorat. Hasél va ser traslladat ahir mateix a presó per complir la condemna.

L'empresonament de Hasél ha portat el Govern a plantejar-se una reforma legal per atenuar les penes dels anomenats «delictes d'opinió»: la vice-presidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va admetre ahir que en la llibertat d'expressió de «reflexions artístiques, culturals i intel·lectuals» ha d'existir una «forqueta de comprensió i tolerància» pròpia d'una «democràcia madura». Calvo va recordar que el Govern ha posat en marxa una reforma d'aquesta mena de delictes, ja que considera que la pena de presó «no procedeix» en el cas d'infraccions derivades d'aquest dret que «no comporten risc per a la seguretat de les persones». Per part seva, Unides Podem va anunciar que demanarà al Ministeri de Justícia l'indult per a Hasél per evitar que la reforma legal que ja tramita el Congrés per aquest tipus de condemnes arribi tard.